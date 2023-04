La parejita del Moneo

Cruzo el Guadalmedina por el Puente de la Esperanza y parado en el semáforo diviso a una pareja en albornoz que desayuna en la terraza de una de las habitaciones del H10, hotel que todo el mundo en la ciudad llama El Moneo. El Moneo más que feo, que también, padece gigantismo y presenta el inconveniente para los que se alojen en habitaciones del primer y segundo piso, de que sus narices casi rozan la porquería de cauce de río que tenemos. Una cosa infecta y propia del cuarto mundo que ahora, en víspera de elecciones se adecenta un poco echando tierra en los márgenes y limpiando alguna pintada.

No distingo muy bien a la pareja, parecen nórdicos, pero tal vez sean de Atajate o Tomelloso. En Tomelloso hay mucha gente rubia. Yo me familiaricé mucho con Tomelloso gracias a las novelas del inolvidable pero olvidado Francisco García Pavón, que eran protagonizadas por Plinio, jefe de la Policía Local, y don Lotario, farmacéutico, su inseparable amigo. Me parece acertar a ver que desayunan curasanes, pero vaya usted a saber si son tortas de Algarrobo. Fantaseo un poco (el semáforo de Pasillo del Matadero dura en rojo una juventud) imaginando en qué emplearán el resto del día. Tal vez ella quiera ir al Museo Pompidou pero él prefiera disfrutar de la habitación hasta la hora del aperitivo para comprobar en alguna coctelería si al fin han aprendido en esta ciudad a preparar los Negroni. No es descartable que prefieran la playa. O ir de compras. O ver las grietas de la Catedral frente al Hospital de Santo Tomás. A lo mejor han leído en alguna guía que una de esas tabernas de pega que simulan tener lustros y están abiertas hace un cuarto de hora son de obligada visita. No descarte el lector, que nuestra pareja protagonista haya venido en misión laboral y tengan prestos que acudir al PTA endomingados para cerrar un trato que ataña a microchips, smart city, emprendimiento o management.

Ya está tardando la imaginación del cronista en adjudicarles otro rol: amantes que han escapado del frío Goteborg para darse a los placeres de la sensualidad, alejados de miradas indiscretas. Un fin de semana (da igual que fuera lunes, el fin de semana es un estado mental) para acariciarse, beber buen vino, comer pescado y quebrar la rutina dando románticos paseos rozándose con hordas de turistas sudorosos. O paseos a la comparable luz de la luna en calle Alcazabilla con el teatro romano, que guarda tantos secretos, de fondo. A lo mejor paso mañana y ya no están. O están durmiendo y no los veo en la terraza. De alguna manera son mis huéspedes también. Ojalá hayan comido espetos, hayan visto el Picasso y hayan paseado por las playas de El Palo. Hagan lo que hagan hablarán de Málaga un tiempo. Bien o mal. Del río, me huele que no.