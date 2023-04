Temprano. En una cafetería, inquieto, esperando ser atendido. Apresurado echo mano de mi rollerball y de mi bloc. Si no escribo ahora no podré hacerlo a tiempo para comparecer a mi cita dominical con este periódico. Folio en blanco, respeto profundo. La responsabilidad y la prisa empujando, ambas dando pedal, intentado alumbrarme un título en el que apoyar mis letras... Nada fluye... El camarero me saluda y yo, echando mano del automatismo, le pregunto:

–¿Qué tal está? –Bien, gracias... –me responde. –¡Eureka, me ha regalado el título...!, así, del tirón. Acabo de tomar consciencia de algo trascendente: nada ni nadie mejor que un buen camarero para servir títulos de columnas periodísticas. Vamos a ello: La cortesía viciada y malentendida mantiene al lenguaje prisionero de los típicos tópicos de una comunicación tan imprecisa como formalmente aceptada. Los siglos son testigos mudos del advenimiento de imprecisas fórmulas esculpidas en el proceso de una generalizada comunicación cada vez más insuficiente de significado y de mensaje. El lenguaje de más en más se prostituye en aras de la minimización, de la cortedad y de la nimiedad de la información formal que ofrecemos y recibimos cuando nos comunicamos. Imaginemos un escenario cotidiano: –¡Jo, Manolo, qué alegría verte!, el otro día pensaba en ti y me peguntaba cómo estarías. –Un enorme alegrón verte, Chema. Estoy bien, gracias a Dios –Chema en ese preciso momento acababa de cerrar una operación que elevaba su solvencia a un millón– –. ¿Y tú, Manolo? –Yo estoy mal, muy mal, fatal –Manolo hacía unos días que acababa de perder un millón en una operación inversora, lo que significaba que su solvencia en ese momento era de cincuenta millones–. El escenario que acabo de narrar explicita claramente que «bien» y «mal», como adverbios de modo, son la expresión de un estado de ánimo en rabiosísimo presente que realmente no se corresponde con lo bueno o lo malo en un sentido universalista. Cuando a la pregunta «¿cómo estás?» el interlocutor de turno responde «bien, gracias» o «mal, gracias» en definitiva no está facilitando información ninguna, porque la realidad es que todos, al mismo tiempo, estamos cuasi infinitamente mejor que algunos y, a la par, cuasi infinitamente peor que otros durante todos los instantes de nuestra vida. Bien y mal, como expresión de la comunicación, exigen ser parangonados para ser certeramente explícitos. En el proceso de comprender, las palabras unas veces escuecen como gotas de limón en el lagrimal y otras apianan y aquietan el espíritu, como el mismísimo aceite de romero del bálsamo de Fierabrás, que invita a las palabras a aparearse en la mágica orgía que ilumina al cerebro para ayudarnos a pensar y al sistema límbico para ayudarnos a sentir. No es lo mismo decir «bien, gracias» desde el cerebro que hacerlo desde el corazón. ¡Dónde va a parar...! Lamentablemente, a la mayoría de los humanos nos queda pendiente la toma de consciencia del superpoder esencial del agradecimiento en nuestra vida y en la de los prójimos. El agradecimiento y la compasión, incluida la autocompasión, tienen poder bastante para cambiar el mundo, evidentemente, con el putinesco plácet del presidente de la madre Rusia, que mire usted por dónde, cada vez es menos madre y mucho más madrastra, en la segunda acepción del término. Desde hace años, muchos ya, el que le escribe, amable leyente, tiene adoptadas y automatizadas tres respuestas recurrentes para cuando se le pregunta cómo está. Una, «depende de con quién me compare usted», otra, «todo lo bien que me dejan y nunca peor» y, finalmente, una robada: «ni bien, ni mal, sino todo lo contrario», esta última, repito, robada a la inconmensurable genialidad de don Mario Moreno, Cantinflas a la sazón, al que los aun todavía más jóvenes que yo no tuvieron la fortuna de conocer mientras se mantuvo entre nosotros. Estoy convencido de que habría sido un desternillante placer de dioses escuchar la disertación de don Mario respecto del tema que me ocupa en esta columna. Recordar es estar vivo. Y cuando uno lo recuerda con plena consciencia de ello, cómo ha venido haciéndolo a lo largo de la vida, se reafirma en la aseveración de que «bien» o «mal», por más y más pleonasmos que seamos capaces de añadirle por capas a lo uno y a lo otro, siempre serán dos adverbios de modo cuyas realidades de presente están sujetas a contraste.