El misterio de lo visible

Desde luego, hay semanas aciagas y otras luminosas y preñadas de buenos signos, pero cuando los peligros dominan la escena pues te puedes esperar cualquier cosa. Verbi gratia: «Mañana no tendréis uniforme», le dijo José Andrés del Reino, podemita asesor de Sisí, a unos policías en el aeropuerto de Santiago hace unos días en una trifulca que tuvo con unas azafatas -por cierto, ni una sola voz por su supuesto sexismo-, otrosí un policía resultó lesionado en una mano, y él y su compañero insultados y amenazados por el individuo. Ítem más: el rapero Cecilio G., cual Fantomas, agrede a la candidata de Vox en Lloret y le dice «eres una puta del Estado» -y tampoco se emprenden iniciativas en defensa de la mujer, y es que según y quién o, lo que es lo mismo, cada oveja con su pareja-. Y el candidato de Adelante Málaga, Luis Rodríguez, ya en tono menor, invita a sellar las cajas de llaves de los pisos turísticos, ¿y si son parte de una propiedad privada?, pues ya se sabe que la propiedad privada para estos chicos revoltosos es un robo, sino que se consulte la flamante ley de la vivienda y la cremita que regala a los okupas de lo ajeno. Pero, en fin, por si no se sabía si era levante o poniente, solo hay que asomarse al balcón para despejar las dudas.

Después, los consejeros del PSOE apoyan la ley vasca que acaba con la lengua española en el anticiclón norte, o un presunto músico se desata contra Rafa Nadal diciendo que es «ejemplo de mierda» el hecho de que el tenista acuda a un partido «hecho polvo», porque es negativo para la sociedad, no vaya a ser que el personal se sacrifique y esfuerce, que eso es de derechas. Y se acabó su pócima de ayahuasca y siguió alucinando.

Pero ya se sabe, como decía Oscar Wilde, que el verdadero misterio está en lo visible, no en lo invisible, por eso una exposición, Ciberland, quiso enseñar a detectar a los malos en Internet, pero no cuando dan ruedas de prensa oficiales y propagan las correspondientes fakes, no. Los malos están extramuros del sistema, no dentro, ¡por Dios! Y lo organiza la Policía Nacional con la Fundación Mapfre y el Ayuntamiento de Málaga en los bajos de El Corte Inglés, no se crean. Y Twitter, también obediente, elimina las etiquetas de «medio financiado por el Gobierno» y «afiliado al Estado», no se vaya a saber quién paga a quién y tiren del hilo, que no es otra cosa que enredar.

De ahí que tiene mucha razón De Prada cuando afirma que los juicios morales netos y tajantes a que tan acostumbrados nos tienen algunos son interesados, aquí los bondadosos, los nobles, los ejemplares; allí los otros, los malvados, los viles, los execrables. De este modo, los gregarios se hacen más sumisos y pueden sentirse bendecidos por la ideología top, lo que es tanto como estar situados en el lado correcto de la Historia, signifique esto lo que sea. Y es que, de verdad, hay quienes piden ser engañados todos los días, desde por la mañana temprano, porque necesitan la mentira como la pastilla para la tensión o la metformina del diabético, y así alimentan sus pasiones sectarias.

Nada que ver lo anterior con que se encuentre uno que en un parador nacional solo hay una clase de tónica, Nordic, fabricada por Coca Cola, aunque otras marcas sean las más demandadas, pero la pela es la pela; y que en Palo Cortado solo encuentres, por copas, un solo rioja o un solo ribera, que eso es libertad de elección por el cliente. Cerca de allí, en Puerta Oscura -¡uff, cuántas noches de actualidad envuelta en incienso con tertulianos!-, Javier Torrox nos habla de su «Federalismo cacique» -con más de 350 fuentes documentales- y nos previene de un proceso constituyente por la puerta de atrás, después de concluido el reparto del Estado e iniciado el de la Nación. Eso sí, se la juega dejando por escrito sus previsiones del próximo futuro, es lo que tiene un país tan volcánico. Dámaso Alonso acertó:

Qué hermosa eres, libertad. No hay nada

que te contraste. ¿Qué? Dadme tormento.

Más brilla y en más puro firmamento

libertad en tormento acrisolada.

¿Que no grite? ¿Mordaza hay preparada?

Venid: amordazad mi pensamiento.

Grito no es vibración de ondas al viento:

grito es conciencia de hombre sublevada.