Pasear Málaga por Corea, la del sur

Hace un par de semanas que Concerto Málaga está de vuelta de Corea del Sur y precisamente hoy estará nuevamente con su público malagueño. Pero permítanme que antes del concierto que daremos esta noche les cuente un poco nuestro nuevo paso por este hermoso país asiático. Por cierto, les recomiendo la visita porque les sorprenderá.

Nuestra orquesta, Concerto Málaga, prosigue con su agenda internacional y continúa conmemorando sus veinticinco años, aunque ya son veintiséis, con giras internacionales que la están llevando a diversos países del mundo, con compromisos adquiridos para las dos próximas temporadas, además de la anterior y esta misma en la que nos encontramos, que culminará en Brasil. Así, este conjunto andaluz prosigue su andadura por todos los continentes, en algunos países como primera vez y repitiendo en muchos otros, como es el caso de Corea del Sur, al que consideramos nuestro segundo país y en donde hemos interpretado, además de los clásicos universales, mucha música de nuestra tierra, la española: Falla, Albéniz, Turina y otros autores no tan reconocidos cuya obra llevamos décadas rescatando.

Me gusta hablar de «décadas» porque es rigurosamente cierto y porque me hace recordar que empezamos muy jóvenes y más solos que la una. Es además la comidilla después de cada concierto en cualquier parte del mundo: «Cómo que llevan tanto tiempo trabajando… Si parecen jóvenes…». Realmente éramos jóvenes. El que suscribe andaba aún en los diecisiete años y puedo decir con orgullo que he liderado el conjunto en más de mil recitales, si bien tengo la sensación de que acabamos de empezar. Eso es lo mejor de todo. Es solo el comienzo.

Volviendo a nuestra querida Corea, «la del Sur», es un país avanzadísimo y a veces hay que recalcarlo porque el desconocimiento produce cierto desasosiego a amigos por nuestros viajes. Aquí cabría recordar a Unamuno, mi favorito, pero ya se va peinando alguna canilla y el que se ríe de la fábula es un servidor. Las cosas domesticas son entrañables… Pues bien, allí llegamos nuevamente, coincidiendo en fechas más o menos con nuestra Semana Santa, una verdadera pena pues nos gusta siempre disfrutarla en familia (quizás el año próximo). Ofrecimos diversos conciertos en importantes salas del país como Kwanglim Arts Center de Seúl, Daegu Arts Center o Busan Cultural Center, con una carga promocional importante que agota, pero siempre es un placer hacer buena música con amigos.

Seúl es una ciudad maravillosa, con un censo de diez millones de habitantes, sin contar con el cinturón de ciudades que la rodea. Nos encanta estar allí. La comida es estupenda, aunque se hace complejo desayunar ese bol de arroz, verdura, etc. el primer día (al segundo, ya lo esperas). Estuvimos también y por primera vez en la ciudad de Busan, la segunda ciudad del país, con tres millones y medio de habitantes. Qué hermosa es. Si la sitúan en el mapa, está frente por frente, como decimos en Málaga, a la ciudad japonesa de Hiroshima.

Allí estuvo un servidor, liderando a mis colegas de Concerto Málaga. Porque se dice así, aunque aquí a esta palabra líder le tengamos un poco de tirria. En esa suerte de histeria en la que nos gusta someter continuamente a nuestra bendita tierra, se obvia la polisemia de la palabra y se convierte en maldita, qué curioso... El programa fue un hermoso viaje sonoro por los diferentes momentos de nuestra música y cultura, combinado con sones populares coreanos y obras de importantes compositores como Haydn, C.P.E. Bach o Vivaldi. Además de dedicar las segundas partes de nuestros conciertos a mostrar nuestra gran música, en la primera parte de cada concierto nos gusta compartir el escenario con importantes solistas del país como fueron en esta ocasión Lee Su-eun (gayageum), Hong Seung-Ah (violonchelo) y Jo Ga-hyun (violín).

Es un trabajo duro. Si algunas personas supiesen lo que trabaja un músico… Programas diferentes, pocos ensayos, etc. Pero nosotros aportamos la máxima profesionalidad y quizás por eso volvemos. Una orquesta ha de disponer de calidad y rapidez en el proceso de montaje de los programas. Son factores determinantes. El tiempo es oro, amigos. Nunca mejor dicho.

Levantó el telón de los conciertos el compositor Francisco Javier García Fajer, conocido como El Españoleto y su Obertura del Oratorio Tobía. Las segundas partes de los conciertos fueron dedicadas a la música de inspiración andaluza, tomando protagonismo el sevillano Joaquín Turina y su Oración del Torero (Op. 34); Joaquín Rodrigo junto a sus Dos Miniaturas Andaluzas o nuestro universal compositor gaditano Manuel de Falla y su Amor Brujo, entre otros compositores nacionales. Además, como decía antes, pudimos tocar con una solista de gayageum, instrumento popular coreano de tradición milenaria, estrenando una obra escrita por el compositor Dae Sung Kim; una fusión inspiradora para nosotros y que levantó pasiones entre el público. También tocamos a Haydn, Bach, las estaciones de Vivaldi y Piazzolla... Todo muy surtidito, como las galletas aquellas danesas maravillosas de mantequilla...

Como tercer bis , después de dos horas de concierto, la antiquísima canción Arirang, la más popular y famosa en Corea, también empleada recientemente en los sucesos acaecidos en Seúl como ilustración sonora de la tragedia, pues allí no se estila lo del chelo y las banderas; va de otra forma. Arirang fue una sugerencia personal que nos hizo nuestro manager, Mr. Joo, un tipo excelente, y que yo acepté pues sabía muy bien lo que me quería transmitir. Parecíamos dos linces conversando en Doñana, ahora tan de moda, pero allí, por suerte, con agua abundante.

Cambiando de tercio y por rememorar a Morante de la Puebla, me preguntan a menudo por los toros allá donde vamos, sobre todo después de la pieza de Turina. A Concerto Málaga le llena de orgullo tener esta relación con un país como Corea del Sur, pues el nivel general de los instrumentistas de cuerda coreanos es altísimo, probablemente el más potente del mundo. Ser valorados así, recibir constantemente invitaciones para volver y en definitiva continuar ese idilio con el público y los teatros del país asiático, demuestra esa contrastada calidad que venimos demostrando desde hace años, siendo la primera orquesta de cámara ibérica en grabar para Deutsche Grammophon y el primer conjunto andaluz nominado a un Grammy Latino. Llegar es complicado, pero mantenerse lo es muchísimo más. Después de veintiséis años de trabajo, nos adentramos en una fase de madurez artística de alto interés. Óiganlo en vivo. Merece la pena.

Desde la música de cuerda, la de cámara, exportamos el nombre de Málaga, con un trabajo hecho aquí y por boquerones. Que la orquesta lleve nominalmente el nombre de la ciudad, sumado a nuestra procedencia malagueña, son para nosotros dos galardones en sí mismos. Vas paseando por Seúl y puedes leer «Málaga» con una foto de unos señores y señoras sonriendo, sosteniendo un violín o un chelo. El público coreano, que en cada gira nos va queriendo más, aplaude efusivamente y con enorme cariño gritan: «¡Málaga!».

[Concerto Málaga, bajo la dirección de Walter Marzilli, ofrecerá hoy un concierto en en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Málaga, a partir de las 19.30 horas]