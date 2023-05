EL ORIRGEN DEL PARAÍSO

El otro día leí un titular de prensa nacional donde decía: «El periódico ingles The Times se rinde ante el renacimiento de Torremolinos». Pues como ciudadano de esta bella ciudad quiero expresar mi opinión al respecto y no es otra que reafirmarme en dicha frase y reconocer que la transformación tan importante que se está produciendo es toda una realidad, y todo desde que se produjo el cambio de gobierno municipal hace tan solo 16 meses. No solo ha mejorado la limpieza y el mantenimiento, seguridad, participación ciudadana, deportes, etc. sino que se está haciendo algo fundamental como es el mantener un estrecho contacto con el ciudadano y saber sus inquietudes para seguir mejorando día a día esta población. Observo un equipo municipal joven y bien liderado que además le está poniendo ganas e interés a cada una de las labores que le han sido encomendadas y que solo parecen tener un fin: «cumplirlas lo mejor posible». También se aprecia un mayor auge turístico y comercial que a bien seguro se debe a la buena labor y apoyo que el Ayuntamiento está dando a estos sectores tan importantes para la economía local. Por supuesto que como ciudadanos tenemos el derecho de exigir más, pero la sola predisposición que se le ve a este gobierno municipal por seguir mejorando esta ciudad me da suficientes motivos para seguir dándole mi confianza para que pueda continuar su labor, que ante todos los ciudadanos de Torremolinos debe ser un compromiso continuo en el tiempo y así poder seguir llamándose «el origen del paraíso».

Martín Cerezo Díaz. Málaga