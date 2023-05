Espinas de la política

No hay duda de que Yolanda Díaz ha venido trabajando y trabaja como vicepresidenta segunda del Ejecutivo de coalición y ministra de Trabajo y Economía Social, así como siendo líder, desde el 28 de marzo de 2022, de la plataforma política Sumar, cuya ideología consiste en el progresismo, la justicia social, la política verde, el feminismo o el europeísmo reformista. Ensanchar la democracia y «Escuchar y dialogar», afirma el eslogan. El pasado 2 de abril presentó su candidatura a la presidencia del Gobierno con partidos que se han sumado. Por ahora, el desencuentro con Podemos es evidente, a pesar de que el grupo de Pablo Iglesias la defendió sin que ella formase parte de él. ¿Habrá encuentro? ¿No es la opción más sensata para los intereses progresistas?

Yolanda Díaz, en uno de sus ratos libres, concedió una entrevista a Jordi Évole, que muchos habrán visto recientemente. No sé si eso ha servido para sumar o restar puntos. Porque tuvo algunos deslices que no han sentado bien a los socialistas, ni a la formación que lidera Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y compañera de gabinete. En cualquier caso, Díaz ha defendido en la ONU la economía social con la intención de que se respalde un modelo económico alternativo que se apoya en la solidaridad, no en los grandes beneficios de unos cuantos o en los recortes a la mayoría y el perjuicio de los más vulnerables. Y el acceso a la financiación de los programas que se llevan a cabo en la Organización de las Naciones Unidas, en favor de los derechos humanos.

El desarrollo económico (se ha ido viendo) admite unos ideales de justicia e igualdad, más participación democrática y mayor resistencia a las crisis. Todo puede hacerse de otra manera, aunque las fuerzas más conservadoras estén muy interesadas en que no sea así. El comportamiento soez y la nula aportación de algunos, y no hace falta poner siglas ni nombres ni apellidos, es obvio. Pero solicitan nuestros votos. Es ineludible la apuesta por la protección del medioambiente y la transformación energética, hecho que contrasta con quienes velan fundamentalmente por otra clase de turbios intereses.

Hablando del Gobierno de coalición progresista, las disputas internas suben de nivel en ocasiones y más aún en tiempo electoral. La causante es la reforma de la ley del solo sí es sí con el aval de la derecha y el disgusto de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hay un manifiesto en contra de los cambios, que firman juristas, activistas y organizaciones feministas, y ha habido protestas. La sobreactuación del PP en el momento de aplaudir, tras las votaciones en el Congreso, deja a las claras de quién es el éxito político. Solo saben enturbiar y ahora aportan y votan favorablemente en este asunto. ¿A qué se debe? Ahí el «añorado» bipartidismo se da la mano.

¿Existen retrocesos, pues, en esa reforma? ¿Van a evitarse las reducciones de condenas? ¿Se saca el consentimiento del centro de la ley y hay retroceso en materia feminista? ¿Es una vuelta al Código Penal de La Manada? La ministra de Trabajo, eso sí, ovacionó de pie a Montero. Evidentemente, la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual introduce algunos cambios que el bloque de la investidura rechaza. Se mantiene la definición del consentimiento y de los delitos de agresión sexual o violación. En cuanto a las penas, vemos una diferencia entre agresión o violación con violencia o sin ella. ¿Añadir los conceptos de violencia e intimidación en forma de subtipos hará que los jueces vuelvan a poner el foco en estos elementos?

Defiende UP que si la violencia sexual viene determinada exclusivamente por el consentimiento, la víctima es reconocida sin demostrar que opuso resistencia. El PSOE subraya la definición positiva de consentimiento que no estaba. Cabe resaltar que la reforma tendrá efecto sobre los delitos que se cometan en adelante al haber quedado consolidada la realidad normativa por efecto del solo sí es sí. Dijimos que las consecuencias indeseables de la norma, por la rebaja de condenas, no fueron contempladas, inexplicablemente, y que un sector ruidoso de los jueces se resiste a su aplicación porque ven un margen de interpretación, que es lo que necesita reducirse.

La mayoría de los tribunales está aplicando bien la norma y no ha habido rebajas o excarcelaciones por parte de estos. El fiscal general del Estado instó a descartar revisiones de penas si al condenado se le puede aplicar la misma pena con la reforma del Código Penal. Muchos fiscales también se oponen y recurren las atenuaciones. Esto no provoca humareda y se ve menos. En todo caso, el grueso del articulado de la ley no cambia, y las espinas, la soberbia y las pataletas circulan con fuerte marejada.

La derecha política, judicial y mediática sigue con su ofensiva contra el Gobierno de coalición, a la que han cedido los socialistas, y el PP, en connivencia con esos jueces que no están aplicando adecuadamente la ley, aprovecha la tormenta para atacar y recuperar, como así ha conseguido, el modelo anterior en el que «se exige la resistencia de la mujer para ser considerada víctima de una agresión sexual». Sánchez cede terreno a Feijóo y puede ser (no necesariamente) el principio del fin suyo en la Moncloa.