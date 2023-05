Debo confesar que me considero un purista del sonido, aficionado a la música y al cine en casa, sobre el que quiero arrojar algo de luz. En los años 50 fue normal el sonido mono (un canal y un altavoz), que en los 60 se convirtió en el sonido estéreo (2 canales y 2 altavoces), lo que al final de esa década y principios de los 70 se perfeccionó en el llamado estéreo 4 fases, que mejoró bastante la separación de ambos canales, evolucionando luego al sonido cuadrafónico, cuyos discos debían ser leídos por una aguja especial que separara los 4 canales con su decodificador correspondiente y 4 altavoces, pero la cosa se complicó pues cada casa discográfica sacó su propio sistema (SQ, QS, VARI MATRIX, CD4, etc), lo que hizo que el invento fracasara. Pasando el tiempo, con la invención del blu-ray y 4k en la grabación de películas, llegó el actual sonido envolvente que ya no era analógico sino digital, pero con su antiguo origen cuadrafónico. Lo malo ha sido que también aquí se utilizan diversos formatos (dolby digital, dts, dolby atmos, etc.), lo que requiere un receptor que pueda decodificar dichos formatos y posee un efecto envolvente e inmersivo en la película, lo que está muy bien pero que necesita de 5, 7 y hasta (en algunos casos extremos) 11 altavoces, procediendo el sonido de todas direcciones, pero, en mi opinión (y lo digo por experiencia), no se percibe con precisión la localización de los instrumentos. No olvidemos que tenemos dos oídos y todo lo añadido no deja de ser algo espectacular pero virtual. Respeto a los amantes de tal sonido pero yo me quedo con un buen sistema estéreo.