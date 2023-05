Muchas son las rivalidades que ha ido generando el Unicaja a lo largo de los años. La cercanía, hechos relevantes o los objetivos comunes han provocado que de repente todos miráramos de manera especial a algún equipo de la ACB o el continente europeo. La lucha por la licencia A con el Baskonia o la rivalidad en la Eurocup y la ACB con el Valencia son algunos de los últimos ejemplos. El turno ahora parece que le toca al Lenovo Tenerife. Después de la final de Copa, todos esperamos que llegue otro duelo en la final de la BCL y se avecina un duro play off de cuartos de final en la Liga Endesa entre ambos equipos en una pelea que, desde ya, se mantiene por el factor cancha en dicho enfrentamiento.

En este momento con ambos equipos empatados a 22 victorias, el posible tercer partido sería en el Carpena. A falta de 3 jornadas todo puede decidirse el 21 de mayo en la pista malagueña con el partido de la jornada 33 entre ambos equipos.

El Cantera Base 1939 Canarias, que así es su nombre original sin el patrocinio, irrumpió en la élite a finales de los 80 con el mítico nombre de Caja Canarias. Aquel equipo de Phillips, Harper, Germán González, todavía máximo anotador histórico del club, o Nimphius impactó en la liga, y años después ha vuelto al primer plano con un gran trabajo en los despachos con Aniano Cabrera y en la cancha con Txus Vidorreta. Un proyecto con el que Unicaja no sólo ha intercambiado muchos jugadores en los últimos años, sino que ha seguido un camino muy parecido al que quiere seguir este Unicaja de López Nieto y Juanma Rodríguez.

Hay dos factores que unen a ambos proyectos: estabilidad en la plantilla y crecer a partir de la BCL. Los laguneros fueron los primeros que apostaron todo a esta competición europea y son los primeros ganadores y también los últimos. Sobre la estabilidad, si miramos el róster aurinegro podemos remontarnos 4 temporadas, a la 2019-2020. Después de una primera etapa de éxito europeo y la salida de Txus Vidorreta, el técnico vasco ya había vuelto al banquillo, y ahora suma 7 cursos en la isla. Esa temporada llegan a una plantilla donde estaba Tim Abromaitis cuatro jugadores que todavía siguen en el club: Marcelinho Huertas, Giorgi Shermadini, Sasu Salin y Fran Guerra. Un año más tarde llegarían Bruno Fitipaldo, Aaron Doornekamp y Sergio Rodríguez. Los ocho y el técnico jugaron la última final de Copa ante el equipo de Ibon Navarro. A ellos se han ido añadiendo retoques temporada tras temporada para fomentar la competitividad y no tener un roster idéntico curso tras curso, pero la base es muy estable. Bien lo sabe el club de Los Guindos, que este verano no pudo sacar a Fitipaldo de la isla. Sastre que cumple su segunda temporada y los recién llegados Jaime Fernández, Leandro Bolmaro, Moussa Diagne y Elgin Cook completan el róster.

Lenovo Tenerife ha logrado ampliar en el tiempo su «dinastía», algo muy difícil cuando no te llamas Real Madrid o Barcelona. Ahora le toca a Unicaja, primero llegar a esas cimas europeas y luego mantenerse. La gran ventaja de los malagueños este curso es, además de su gran momento de forma, que los partidos claves del año se jugarán en el Carpena. La Final Four de la BCL y ese partido del 21 de mayo que decidirá, en principio, quien de los dos es el cabeza de serie en los play off por el título de la ACB, con la importancia que ese factor tiene para poder colarse en las semifinales contra uno de los 3 equipos de Euroliga.

En los últimos años los aurinegros han sido habitualmente verdugos de los malagueños, pero este año Unicaja les ha ganado la final de Copa y todavía no ha perdido ningún partido decisivo, de los que ganas o te vas para casa. Eso y el Carpena debería ser suficiente para cantar: «Y en ciudad jardín, me emocioné, yo estuve allí. hoy, más de diez mil, están contigo y te cantan así». Suerte…