Trabajos, desganas y piscinas

Lunes. Me levanto a las seis de la mañana a escribir para El Periódico de España un perfil de Tucker Carlson, el presentador estrella de la Fox caído en desgracia. Café. Salgo al balcón. Lunes que no parece lunes. Primero de mayo. Fiesta del Trabajo. Oigo por la radio a uno quejarse simultáneamente de los sindicatos y de no llegar a fin de mes. Las manifestaciones han sido desnutridas y algo desganadas. O eso creo. Paso el día en la piscina sin querer saber mucho de nada ni de nadie. El sol está fuerte aquí, cerca de la montaña. No son muchas las nubes que discuten su poder. La cerveza fría y en botellín entra muy bien. Me dan ganas de tirar algún libro a la piscina, pero me tiro yo y siento un frescor reparador y una inopinada energía. Me tumbo.

Martes. Me gustaría vivir como vivo pero pudiendo. Hoy no hay colegio, así que llevo la fiesta por dentro, como buen escolar de espíritu que seré toda la vida. Desde el comedor del Club Mediterráneo se ven los megayates y el Melillero nuevo, también a los turistas, paseantes y deportistas. El vino blanco es más que correcto. La única pomposidad que acepto de buen grado es la del nombre de los arroces. El que me traen es ciego con tropezones de ambrosía, sepia, langostino y rape. Una de las cosas más importantes en esta vida es que te traigan ali oli sin pedirlo. Antes de dormir la siesta leo un poema de Edgar Neville titulado El carburador. Es gracioso, con ingenio. Tiene un punto de humorada infantil. A la tarde, haciendo la portada, veo las fotos de Pedro Sánchez en Málaga. Se le ve mucho el sudor en la camisa. Susana Fernández, la jefa de cierre, me tienta: esto habría que titularlo «Sánchez suda la camiseta en Málaga». La verdad es que sí. No nos atrevemos. Optamos por un titular informativo. Dónde irán todos esos titulares que no se ponen. Al limbo de los titulares. A ver si en otra ocasión tenemos el día más travieso. Y alguien vuelve a sudar. Miércoles. Todo español tiene en su pasado un bar llamado Casa Pepe. Madurez: en vez de cerrar bares, abres el mini bar. El snob come sopa de ajos en la clandestinidad. La tinta para un ensayo sobre el vino puede ser también rosada o blanca. Jueves. Hay una apabullante escasez de lírica sobre los sofás, paradigmas de nuestra civilización. Paradójicamente, si hiciéramos más uso de él habría menos complicaciones en el mundo. Al sofá hay que hacerle la ola pero también un haiku, un soneto o verso libre con cojines estampados y rima de cuero viejo. Escay, no. Sentado en mi sofá, en uno de esos días que lo mejor que tienen es que se acaban, me acuerdo de aquello que decía Gónzalez Ruano: «Ya estoy escrito». Viernes. Ahí está uno, con su mercancía expuesta, como un dependiente de bazar. Algo enjaulado en la caseta, como un animalillo esperando cacahuetes de los viandantes. Lo mejor que puede esperar un escritor cuando le toca una firma de libros en una feria es que le confundan con un famoso. Que te digan me gustan mucho sus novelas, señor Reverte. Tras el susto, vacío, inicial, la cosa se anima. Vienen amigos, escritores, escritores amigos y hasta un concejal, un grupo de alumnas de una Facultad, un señor que ha venido expresamente de Manilva, una sonetista con pamela y desconocidos que son oro molido para cualquier escritor. Benditos lectores. Siempre me ha gustado más la palabra bendito en esdrújula. O sea, béndito. La caña posterior con unos cuantos cómplices sabe a viernes con la sensación del firmar cumplido. Y solo son las dos. La tarde abre su vientre ya findesemanero dejando ver expectativas.