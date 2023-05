Málaga y Japón: Ernest Fenollosa

Japón vivió dos siglos largos de sakoku (periodo de aislacionismo) impuesto por el Bakufu con la expulsión de los misioneros hacia 1639. Conllevó la prohibición a los japoneses de salir del país y de entablar contactos diplomáticos o comerciales con el resto del mundo, con una testimonial excepción en favor de Holanda en Deshima. La apertura del país habría de venir, primero, por la imposición del Commodore Perry y sus barcos negros fondeados en la bahía de Tokio. Y, seguidamente, con la firma de tratados internacionales para la apertura al comercio y a las relaciones diplomáticas, entre otros, el de amistad, comercio y navegación ajustado entre España y el Japón, en Kanagawa el 12 de noviembre de 1868. Precisamente en 2018 se celebró su 150 aniversario, jalonado de numerosas actividades bilaterales entre Japón y España, algunas en Málaga.

Los japoneses afrontaron el final del autoimpuesto sakoku con gran sorpresa, cierto temor, mucha curiosidad y, en muy concretos casos, con dosis de esnobismo. En el Japón Meiji se vivieron situaciones indudablemente paradójicas. Una de las reacciones más contradictorias y desconcertantes afectó al mundo del arte oriental. La moda por abrazar lo proveniente de occidente vino acompañado de un punto de rechazo a su propio arte, injustamente denostado. Un estadounidense de padre malagueño fue determinante para revertir dicha deriva, convirtiéndose en un personaje histórico, como gran japonista, valedor del arte autóctono, hasta el punto de supervisar la creación del Museo Imperial de Bellas Artes. Promovería el arte tradicional japonés (nihonga) frente al arte occidentalista (yôga) ayudado –entre otros- por su alumno, Kakuzo Okakura. Un extranjero pionero en abrirles los ojos –todo lo que se dejan- a los propios japoneses: Ernest Francisco Fenollosa (Salem, Massachussetts 1853 –Londres 1908).

La profesora María Dolores Rodríguez del Alisal –exbecaria del Gobierno Japonés en el programa monbukagakusho- bajo el título ‘Un encuentro internacional a través de España. Fenollosa y su influencia en las relaciones Japón y Occidente (I y II)’ (Boletín de Estudios Japoneses 1996) me dio a conocer el origen malagueño de Fenollosa. No hay experto español en arte oriental que no reconozca su figura. Fernando García Gutiérrez S.J., en Japón y Occidente Influencias recíprocas en el Arte relata cómo Fenollosa recibió la mayor condecoración que hasta entonces se había entregado a un extranjero, reservada a quien realizaba un servicio personal al mismo Emperador: la Orden del Sol Naciente y la Orden de los Tesoros Sagrados (’Collar de la Orden del Espejo Sagrado’).

El origen malagueño de Fenollosa aparece en la introducción de ‘Ephocs of Chinese and Japanese Art: an outline history of east asiatic design' publicado en 1912, gracias al último impulso de su viuda Mary Fenollosa, tras una prematura muerte que le sorprendió en Londres en 1908. En el capítulo introductorio se toma como fuente el relato del padre de Fenollosa, D. Manuel Fenollosa, un músico malagueño precoz y habilidoso, que con apenas 5 ó 6 años cantaba en público arias de ópera y con 10 daba recitales de piano. Cuenta el libro que esos días el capitán de una fragata de la Marina de EEUU atracada en nuestro puerto propuso llevarse a una banda militar malagueña como banda naval y zarpar de regreso hacia EEUU. Manuel, el padre de Ernest Fenollosa, acabó incorporándose a la banda como trompista (flauta francesa), a pesar de tocar violín y piano, pues dicho instrumento de viento era el único puesto vacante. «Manuel, si practicas toda la noche, podremos presentarte para cubrir el puesto de este instrumento de viento», le decía Emilio, a la sazón líder de la banda y prometido de Isabel, la única hermana de Manuel. Debió practicar con denuedo, pues fue aceptado. En verdad, el propio Emilio y sus padres vieron en subir a ese barco una vía de escape: la alternativa era ser llamado a filas para las guerras carlistas. Mejor tocar la trompa, se debieron decir. En ese buque militar estadounidense partieron los orígenes malagueños del japonista Fenollosa. La banda hizo giras por varias ciudades de la costa y zona Este de EEUU hasta que, una vez disuelta, Manuel acabó instalándose en Salem, Massachussetts. El músico malagueño se casó con la americana Mary Silsbee, y tuvieron a Ernest Francisco. Americano de nacimiento, pero malagueño por parte de padre. Durante años mantuvieron el nexo con sus abuelos malagueños, quienes se fueron a vivir un tiempo a Salem, aunque antes de morir regresarían a Málaga.

Al condecorarle, el Emperador Meiji dijo: «tú has enseñado a mi pueblo a conocer su propio arte. Al volver a tu gran país yo te ruego que les enseñes también a ellos». A ello consagró Fenollosa buena parte de su vida. Fue comisario para fondos orientales durante cinco años del Museo de Bellas Artes de Boston, que conserva parte de su colección. Cuando murió, el Gobierno japonés se encargó de repatriar las cenizas desde Londres al lugar sagrado del Templo budista Mii-dera-Onjô-ji en Otsu, provincia de Shiga, donde hoy aún descansan. Tan relevante es su figura que Japón lo quiso tener cerca, para siempre. En tan sagrado lugar de Japón yace sangre mitad malagueña. Mientras tanto aquí el Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar la nominación de una calle, en reconocimiento a su figura. Málaga y Japón, a través del arte, un poco más cerca.

* Presidente Asociación de Exbecarios Españoles del Mombusho en Japón