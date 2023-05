Casi todo se quiere para ya, con prisas, y si no es para ahora mismo o dentro de poco, que pase el tiempo sin demora hasta que llegue eso que se espera que empiece o que termine. Que llegue rápido el fin de semana, que pase ligera la jornada, que no se entretenga nadie en esa cola, que se aparte el coche de delante y despeje el camino, que termine el curso de lo que sea ya, aunque no dé tiempo a aprenderlo todo o casi nada.

Saber de repente chino sin ir a clase ni abrir un libro. Vivimos acelerados, empujados por una actualidad impaciente en la que todo se nos presenta con urgencia, sin importar cuánto importe, en la que todo se cuenta demasiado pronto pero como si ya fuera tarde, inevitable. A esa velocidad a la que vivimos la mayoría de las cosas no nos da tiempo a planificar nada y nos limitamos a reaccionar a destiempo o precipitados. Y entonces no llegan los resultados que esperamos o no esperamos lo suficiente para que lleguen y cambiamos la manera de alcanzarlos buscando caminos más cortos, nuevos atajos, por los que tropezamos con otros obstáculos con los que no contábamos y lo rápido se vuelve lento y lo corto se nos hace eterno. Pero como nada dura nada a otra cosa. Y empezamos de nuevo, con lo siguiente, olvidando lo de antes, pero al mismo ritmo y repitiendo los mismos pasos ahora por otro camino. Casi todo se quiere para ya y sin embargo cuando se alcanza, se pierde, o cuando llega, apenas se le presta atención porque otra nueva urgencia ha tomado el relevo de lo que ansiamos. Queremos el calor en invierno, pero qué pronto llega el verano, que llueva ya, pero sin mojarnos. Vivimos acelerados, empujados por una realidad que se nos narra y nos arrolla.