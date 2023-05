Me gustaría pensar que cuantos pasean o transitan por los centros históricos de nuestras ciudades sureñas han advertido, siquiera un momento, la riqueza artística y monumental que albergan. Y digo «un momento» porque en muchísimas ocasiones compruebo que esos visitantes o turistas, sobre todo si son extranjeros, prefieren ver a través de sus cámaras que mirar por sus retinas, donde la diferencia entre ver y mirar define perfectamente la intención del sujeto, pues no es lo mismo una mirada distraída que una mirada perforadora, como ha explicado Román Gubern con suma claridad. Como ejemplo me sitúo en Marbella y elijo un bello enclave, la plaza de los Naranjos, flanqueada por restaurantes (decía Walter Benjamin que para conocer la etnografía y la geografía de un lugar, basta con saber dónde poder tomar una cerveza), pero también sede de varias edificaciones cuyo origen se remonta al siglo XVI, tras la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, tales como el Ayuntamiento, la ermita de Santiago o la Casa del Corregidor.

En estos tiempos posmodernos, donde el viajar se ha convertido en una cuasiobligación lúdica o escapista, otra manera de disfrutar (verbo posmoderno por excelencia) las vistas urbanas las proporciona el arte y, en concreto, la pintura paisajista, y aquí el malagueño Ángel Giró es indudable maestro. Afincado en Los Boliches, de amplísimo currículo de exposiciones y premios, no solo ha plasmado el entorno rural, con sus pueblos y sembrados, cortijos y tapiales; asimismo ha registrado infinidad de calles y plazas, esquinas y jardines urbanos, con la mirada limpia y la paciencia y sapiencia de quien intuye que tras cualquier recodo imprevisto o en torno a un basto poyo puede surgir la sorpresa o la maravilla. Y esa sorpresa es la antedicha Casa del Corregidor, situada en el lateral occidental de la plaza, motivo que figura en un óleo sobre tabla, de 34 x 26 centímetros, firmado pero sin fechar, aunque su actual propietario nos confirma que fue pintado en el año 2003, año que lo adquirió mediante compra directa al pintor. Con su habitual estilo luminista, de colorido vibrante y pincelada certera, Ángel Giró combina pasado y presente en una composición equilibrada y objetiva, sin clichés anecdóticos ni resabios costumbristas. Así, describe con detalle la fachada principal, de ocre encendido, con su balcón y arco apuntado, albanegas, candelabros y demás elementos ornamentales; pero también los toldos, sombrillas y enseres de los comercios aledaños. Además, propongo un aspecto que me parece relevante del cuadro: las personas que por allí pasean o transitan: unas, curiosas e interesadas; otras, ensimismadas o indiferentes. Lástima que no podamos comprobar si ven o miran.