Que Málaga apunta, y apuesta, por otorgarle valor a la Cultura, es algo que cada vez es más transparente. Obvio es que cabe más de lo conseguido, pero no podemos subestimar la senda recorrida. Tiene buena pinta el camino. Pero, de qué Málaga hablamos? Hablamos de Málaga como ciudad capital, o de la Málaga mater, la Málaga de municipios? Tristemente escribir debo que en lo que a Cultura se refiere, Málaga capital no es espejo de la Málaga provincia. Hace unos días, interesado por el tema, es por ello la presente, me topé en la Biblioteca Nacional con dos diccionarios, que bien podrían tomarse como ejemplo de esta disfunción. Disfunción muy acentuada si el espejo gira hacia la Costa del Sol, que será donde clave más mi pluma. A finales del siglo XIX, A. Cánovas escribe ‘Apuntes para un diccionario de Pintores Malagueños’. No aparece ningún pintor en la Costa del Sol. Al igual que Cánovas, y ya en el XXI, el catedrático Antonio García Berrío publica ‘Artistas malagueños contemporáneos’. No aparece un solo pintor de la Costa del Sol. Felipe Pedrell, finales del XIX, escribe y edita ‘Diccionario Biográfico y bibliográfico de Músicos y escritores de Música’. No aparece ningún personaje, de los detallados, en la Costa del Sol. Hoy, esto no sería así, seguro. Pero pensar debemos si ese crecimiento, que parte de cero, es lo suficientemente destacable en relación al crecimiento demográfico, urbanístico, técnico... Desde mi punto de vista, no. La Costa del Sol, aún hoy, es esquelética en lo que se refiere al ámbito cultural. Tanto en forma y formación institucional, como en la preferencia del autóctono. La capital se aleja agigantadamente de su litoral. Hay diferencias letales en lo que se refiere a la atención y a la calidad de sus ofertas. Aún hay que viajar para darse de cara con la excelencia. No se tome esto como crítica dañina a los gestores culturales (privado o público). No es, ni de lejos, la intención. La intención es, reivindicar una mirada más expansiva. Un horizonte más seguro. La luz de esta tierra no puede solo iluminar terrazas y campos de golf. Queda aún mucho trabajo para redistribuir esa luminosidad. La Cultura es la sal y pimienta de cualquier entorno. Así lo deben entender los gestores, y así sus vecinos. Si aún hoy cabe escribir algo así, señal clara obtenemos de que la Costa del Sol (a pesar de la noticia, aún caliente, de la inauguración de la Torre Biblioteca Mirador del Carmen, en Estepona) no va de la mano de su capital. Y deberíamos tomar esa mano. Creo recordar que una vez, el Ateneo quiso expandir sus brazos. Yo estuve en su presentación en mi localidad. Quedó en buena intención. No hubo luz suficiente para su crecimiento. En Marbella se edita una revista excelente (La Garbía), que no suele reunir (lo sé por experiencia) más de cincuenta personas en sus presentaciones. Queda mucho camino. Ahora bien podría caber los tópicos del trabajo en la escuela (esencial), en las casas, en las instituciones. Cabe, sí. Hay que hacerlo. Pero lo que realmente cabe en este artículo es la gran distancia que hoy hay entre la capital y su costa. Y esto sólo puede conducir a un sitio: la costa quedará como «casa del bronceado con dormitorio luminoso». Dicho esto, insisto, debemos tomar la mano de la capital. De la mano, todos. Málaga cultural.