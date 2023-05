Una Final Four de entrenadores

En el mundo del baloncesto existe la creencia de que la NBA es una competición de jugadores y el baloncesto europeo es un deporte de entrenadores. Esta máxima se cumple en esta fase final de la BCL. No es habitual lo que vamos a vivir. A este evento llegan sin discusión los 4 mejores equipos de la competición y en su banquillo se sientan 4 entrenadores que han puesto su sello y su personalidad a sus equipos. Entrenadores muy distintos pero muy dominantes en sus ideas sobre el baloncesto.

Ibon Navarro tiene un plan. El vitoriano ha conseguido un milagro en Málaga. En solo unos meses ha dado la vuelta al equipo como a un calcetín. Ha integrado a 10 jugadores nuevos en una rotación salvaje donde todos tienen su protagonismo, todos se sienten importantes y sobre todo, todos quieren seguir juntos como demuestran las renovaciones en el equipo cajista. Ibon y su equipo técnico demostraron en la final de la Copa que realmente tenían un plan y con una jugada, y sus múltiples variantes, más Will Thomas desmontaron a Real Madrid y Barça. Un libro de jugadas del que se habló durante días y que ha ido transformando al equipo de una maquina defensiva a una máquina anotadora sin perder su esencia defensiva. Málaga se ha subido a la «Iboneta» y espera ver a su equipo al máximo nivel. Un equipo que hasta el momento solo saber ganar en los partidos a «vida o muerte».

Tuomas Iisalo, l’enfant terrible. El finlandés es la gran irrupción en los banquillos europeos. Con un hermano entrenador y una hermana mayor escritora de éxito vivió cuatro años de su infancia en Berlín oriental porque su padre era corresponsal de un periódico finlandés. Su abuelo Aulis y sus tíos abuelos son héroes de las guerras ruso-finlandesas. Fue una estrella en la cancha y se ganó el apodo de «el bombardero de Loviisa» por sus triples, pero cuando vio que su nivel no le daba para jugar fuera de Finlandia se pasó al banquillo. Decidió prepararse con los mejores y desde 2007 acude todos los veranos a EEUU o a clínics internacionales junto a su hermano Joonas. Su estudio del juego es tan minucioso que intenta aplicar tácticas de otros deportes, la última el «Gegenpressing». Una presión alta que se aplica en el fútbol y que nació en Alemania. La historia de su éxito es muy peculiar. El Crailsheim Merlins de la Bundesliga buscaba entrenador. El equipo estaba tan mal y ofrecía tan poco dinero que ningún entrenador alemán aceptó el reto. Jukka Kyöstilä, GM del Kouvolan Kouvot finés, le recomendó a su amigo Martín Romig, el GM del equipo alemán, al joven Iisalo. Tuomas era entonces segundo entrenador y había sido despedido de su única experiencia como coach principal pero el alemán hizo de la necesidad virtud y la experiencia ha sido todo un éxito. La apuesta de Tuomas fue tan fuerte que su mujer, médico, dejó su puesto de trabajo para acompañarlo en la aventura. Iisalo se define como el asesino de la alegría en basketball.de. «El trabajo de un entrenador es mantener la intensidad». Se fijó en los principios defensivos de Aito y Pedro Martínez viendo clínics en Youtube que tradujo del español al ingles sin saber nuestro idioma «fue un proceso muy lento» recuerda. Le encanta basar su juego en un base «pequeño». Este año es TJ Shorts pero anteriormente fueron Frank Turner o el ex breoganista Trae Bell-Haynes. El pick and roll y la rapidez de ejecución son su sello. Sus equipos pueden hacer hasta 8 acciones de ataque en 12 segundos porque «el baloncesto es acción y no pensamiento». De pequeño quería ser escritor, como su hermana mayor, y leía a la inglesa Zadie Smith. Una cita de la escritora todavía resuena en su cabeza: «Comprometerse con la escritura es como resignarse a la tristeza de por vida que proviene de no estar nunca satisfecho». «Así es como veo el entrenamiento y el baloncesto también» asegura el finlandés. Iisalo y el Bonn son la historia de la cenicienta que tanto gusta a la sociedad, pero no nos equivoquemos, están aquí por méritos propios porque han sido sin duda una de los mejores 4 equipos de la competición y no por la suerte. Su trabajo y su calidad les avalan.

Aleksandr Dzikic, el profesor serbio. Su experiencia es su carta de presentación y a pesar del mal recuerdo que dejó en la ACB a su paso por Estudiantes, es un gran entrenador y un gran formador de jugadores. Por sus manos, fue seleccionador en las categorías inferiores, han pasado las últimas grandes estrellas del baloncesto serbio. Tiene experiencia en la Euroliga, ha entrenado al Partizán y ha ganado títulos europeos. Hace dos días perdió a su madre, Milka, fiel seguidora del equipo de Belgrado y la que le inculco el «veneno» del baloncesto. Milka ha acudido a los partidos en casa de Partizán en los últimos 30 años, donde también vimos a Dzikic en el play off ante el Real Madrid. Su juego se basa en la defensa y en el interior Zach Hankins. Un equipo que ha cumplido con los pronósticos de inicio de temporada al llegar hasta la final Four, pero que baja mucho lejos del infernal ambiente de Jerusalén.

Txus Vidorreta, el campeón. El bilbaíno es la gran referencia de los banquillos de la competición, nadie ha entrenado y ganado más partidos que él y nadie ha ganado más títulos. Lidera al gran favorito con un equipo mejor aún que el que levantó el trofeo la pasada temporada. La continuidad en sus elementos y esa pareja mortal que forman Huertas y Shermadini, elevada a trío con la aportación exterior de Sasu Salin es espectacular. Su rotación es muy amplia y todos esperamos que lleguen a final junto al Unicaja en lo que seria la repetición de la ultima final de Copa y la previa del play off por el titulo de la ACB que viene en unas semanas.

Málaga no solo acoge una Final Four de entrenadores. La ciudad también recibe a los cuatro mejores equipos de la competición, algo que no siempre pasa, y a cuatro equipos que han hecho de la solidaridad y de la química entre los jugadores su gran seña de identidad. Todo un ejemplo para seguir en las gradas del Carpena y también en la vida. Suerte.