Qué salao, el gobierno

El Gobierno ha decidido construir una desaladora en la provincia de Málaga. El presidente de la Junta ha estado rezando a Sánchez para que acometa obras contra la sequía en Andalucía y sus plegarias han sido atendidas. No se sabe si esto lo deja con menos argumentos (también va una desaladora a Almería, las desaladoras están de moda, desala, que algo queda) o si Moreno considera esto una limosna electoral frente a lo que se va a invertir en otras comunidades. España se pelea secularmente por los ríos, por el agua embalsada, por el agua de lluvia y de las acequias. Ahora se pelea por las desaladoras, que son una moda israelí y de muchos otros sitios. Jesús Gil hizo una en Marbella hace muchos años. Lo tomaron como lo que fue, un lunático, entre otras muchas cosas, pero ahí sí fue visionario. No era un hombre salao pero hizo una desaladora. Una desaladora puede tardar en construirse cinco años pero una promesa se hace en menos de lo que dura una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La desaladora es bienvenida y necesaria, pertinente y sinónimo de previsión, cosa rara. La actualidad viene tan extraña que se le puede dedicar una columna a una desaladora, la desaladora de la Axarquía, tierra de frutos subtropicales que consumen mucha agua, tierra de pantanos muertos, yermos, acabados, vacíos. La desaladora ya tiene quien le escriba.

El Gobierno, como en el chiste de vascos, no sabía si estar a setas o a Rolex, o sea, a pantanos o desaladoras. Y ha elegido, al menos para Andalucía, desaladoras. Pero son necesarias muchas más obras. No importa en qué momento lea esto ni a qué tipo de infraestructuras se refiera. La guerra del agua entra en campaña y Sánchez no se corta para usar el BOE y el Presupuesto. Que para eso está. Mejor en desaladoras que en vana propaganda o en inversiones inútiles. Feijóo ya ha puesto pegas. Dice que no se cree nada y es raro que haya perorado sin esperar a ver qué opina de la cuestión la siempre ilustrada Ayuso, que es la que marca la agenda y está llamada tal vez a desalar el PP.