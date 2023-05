Coronation

«Witnessing history inside Westminster Abbey». «Testigos de la historia, dentro de la Abadía de Westminster». Así lo anunciaba la generalmente gloriosa BBC al final del Día de la Coronación de Carlos III, de la mano de una joven y nueva presentadora de la augusta emisora británica. Ya habíamos entrado en husos horarios del domingo 7 de mayo. Luchando contra el sueño y el cansancio, algunos anglófilos de pro estábamos todavía navegando por un tsunami cargado de caudalosas esencias británicas. En ese momento nos llegaban por la pantalla del televisor las emocionadas palabras del Alto Comisario de Canadá para el Reino Unido. El ilustre dignatario parecía estar muy convencido de las posibilidades de que pronto Carlos III, el nuevo Monarca británico, visitaría el antiguo Dominion de la Corona en tierras de América del Norte. De confirmarse esa posible visita real, sería ésta la novena. Obviamente las anteriores fueron realizadas por el entonces Príncipe Carlos, en su anterior papel como Heredero de la Corona Británica. No deja de ser curioso que regresaría por lo tanto en esa hipotética futura visita el nuevo Rey a tierras que históricamente habían sido colonizadas hacía mucho tiempo por otras dos potencias europeas rivales: España y Francia.

La programación de la bien entrenada BBC nos ofreció a continuación un fascinante «tour d’horizon» nocturno, casi sólo para iniciados, de los últimos ejercicios programados para las unidades militares que deberían desfilar en el Día de la Coronación. Incluyendo, aparte de las milimétricas tropas, a vistosas y empenachadas caballerías y rutilantes carrozas doradas. A la una de la madrugada ya empezaron a desgranarse las noticias del domingo. Dominadas éstas por los sucesivos ecos de la todavía reciente ceremonia de la coronación de Carlos III y su flamante Reina Camila. Otras noticias menores fueron también apareciendo en la pantalla: un tiroteo con no pocas víctimas inocentes en Allen, en el estado de Texas. A las que seguía una breve alusión a los peligros apocalípticos que estaban surgiendo en una gigantesca central nuclear apostada en tierras de la martirizada Ucrania. Batida ésta sin piedad por las peligrosas hostilidades entre soldados rusos y el valeroso ejército ucraniano.

God save the King! Confieso que nos tranquilizaron las recientes invocaciones y exordios de los nuevos súbditos del Rey Carlos y la presencia de éste, ataviado con un relajante camisón de dormir, prenda netamente medieval, en su calidad de nuevo Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Eso sí. Bien protegido el monarca dentro del receptáculo que unos solícitos miembros de la Iglesia Anglicana le habían levantado previamente a Su Majestad en la zona más noble de la Abadía de Westminster. En la que resonaban potentes los cánticos sagrados: «Zadok the Priest, and Nathan the Prophet, anointed Solomon. And all people rejoic’d and said: God save the King, long live the King, may the King live for ever! Amen, Alleluja!»

No podían faltar en un acontecimiento tan solemne los grandes himnos patrióticos que desde hace siglos enmarcan los momentos más importantes de las coronaciones reales británicas. Así coincidieron siempre ambas Coronaciones. Como las del Rey Jorge II y Carolina, su Reina consorte. Bajo las bóvedas de la Abadía de Westminster. El 11 de octubre de 1727. La gloriosa liturgia que Georg Friedrich Händel compuso entonces para un momento tan señalado, convertirían a aquellos sublimes «Concerti a due cori» del excelso maestro alemán en una tradición sagrada. Que perdura hasta el día de hoy. Especialmente en «Zadok the Priest». Junto con «The King shall rejoice», «My heart is inditing» o «Let thy hand be strengthened». La primera de ellas, una de las más emocionantes obras maestras de Händel, «Zadok the Priest», siempre fue interpretada antes de la unción del soberano. En la coronación de todos los monarcas británicos desde 1727. Por supuesto, también el pasado sábado. El 6 de mayo de 2023.

Sabemos que Händel, el Maestro, eligió los cuatro textos citados como parte medular del contenido tradicional de las coronaciones británicas. Es una traducción de la antífona «Unxerunt Salomonem», derivada a su vez del relato bíblico de la unción de Salomón por el sacerdote. Aquellas palabras se utilizaron por primera vez en la Coronación del Rey Edgar, en la Abadía de Bath. Ésta tuvo lugar en el año 973. God save the King!