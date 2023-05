Me gustaban las reuniones familiares en que se discutían cuestiones de cualquier índole sin desbocarse, pues templanza y corrección eran baluartes para los intercambios de impresión.

Aquellas las presenciaba de pequeña, pero cuando tuve edad de participar, la vida había cambiado la estructura familiar y la sociedad, tornándose extrañas y tanto ideas como política ya no se exponían, ni recibían con el sosiego necesario para hablar de posturas dispares sin levantar ampollas. Comenzaron los recelos. En estos tiempos, unos hablan de temas superfluos, otros sientan dogmas, otros se muerden la lengua, cambian de tema, no dicen lo que piensan, pero lo peor es que muchos espetan lo que les han dicho los políticos, sin ninguna duda, es más, no la admiten, porque se han puesto un traje del que no se pueden desprender so pena de desnudez moral. Las conversaciones se acotan para no discutir. La puñetera política contemporánea nos está explotando en la cara, lo está rompiendo todo: convivencia, familia, salud... Gobernantes irresponsables empoderados sobre una retórica fútil, preñada de odio, envidia y de supuesta empatía y arrope del más débil. La mentira no es tal si no se ve y se han encargado de que traguemos toneladas bien camufladas, como si fuera publicidad subliminal.

Por favor, familias, no discutáis por política, porque hoy te dicen una cosa y al poco la contraria y los grandes cambios no vienen por perder las formas, ni enmendar lo que funciona o tu estructura ética/moral. Tolerar sin renunciar. Si nos rompen seremos sus marionetas irrefutablemente. Han urdido el mejor señuelo, generarnos problemas que no teníamos para darles supuestamente solución y que pienses que sus convicciones son tuyas, cuando realmente te las han colado. Recuperemos el pensamiento crítico, al que temen, entrenemos para ganar: Cuestiónalos a todos, ya.