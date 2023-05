Campaña, novia y recuerdos

Lunes. Cuántas campañas electorales lleva ya uno. Y que sean muchas más. Recuerdo un debate a mediados de los noventa entre Martín Toval, Celia Villalobos y Antonio Romero. Yo era un joven reportero azorado zascandileando y preguntando a semejantes monstruos de la política de entonces. Los tres venían del ruedo nacional, bragados televisivamente. Sería interesante (sería interesante para mí) leer qué escribí sobre aquel lance. Agustín Rivera me manda un foto con Raúl del Pozo («un columnista es un reportero cansado»). Del Pozo tiene una camisa a rayas de vivos colores y una americana. Sostiene el libro de Rivera, ‘Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes’. Del Pozo, al que recientemente también visitó Paco Reyero (El Flexo, Canal Sur Radio), sigue en forma, militando en la cofradía de la columna, dando palos, citando a los clásicos, burlando el miedo al folio en blanco, guerreando y surtiendo de whisky a las visitas. Me acuerdo de su primera novela, ‘La novia’. Se la regalé a un amigo de Granada, Juan Varo, profesor y aforista que cumplía años coincidiendo con el lanzamiento del libro. De esto hace mil, como de aquella campaña. Varo me escribe: hay que verse.

Martes. Habrá una gran guerra nuclear y sobrevivirán pocas especies. Una de ellas: los famosos que escriben libros con recetas de cocina. Miércoles. Refectorium de La Malagueta. Almejas de carril, alcachofas y atún plancha. Saludamos a un concejal que nos hace un pronóstico para las elecciones. El barrio tiene esta tarde un aire calmado, ordenado, como de civilizado paraje burgués donde las cosas funcionan. Al menos, desde fuera. Otra cosa es lo que opinen los vecinos. Nos internamos en un nuevo pub de la zona, que huele a nuevo, a madera y a tarde de fútbol bebiendo una pinta de cerveza. Dejar la escritura de la columna del día para la hora de la cena no es muy buena idea. Te puede salir una prosa como hastiada o hambrienta. O con ese lirismo inopinado que a veces le entra a uno cuando lo que tiene es ganas de irse a la cama. Terminamos de ver ‘Los pacientes del doctor García’, serie basada en el libro de Almudena Grandes. Empieza bien y está magníficamente ambientada pero va naufragando un poco y al final parece una mezcla de Cuéntame y un telefilm de sobremesa. Me gustan Verónica Echegui y Javier Rey, aunque a ella la crítica no la ha puesto muy bien. Con todo, el personaje más fascinante es el de Clara Stauffer Loewe, interpretado por Eva Llorach, la falangista alemana que ayudó a criminales huidos del Tercer Reich para que se establecieran en España o Argentina. Esa señora tiene una novela o serie para ella solita. Jueves. Con Fernando del Valle, de ABC y Antonia Sánchez, de Ideal Almería, en el programa de Jesús Vigorra en Canal Sur radio. Hablamos de la elecciones municipales, claro, y de desaladoras. Nunca había leído tanto sobre desaladoras. ¿si lees sobre sal te sube la tensión?, ¿si lees sobre desaladoras te baja? El Gobierno ha prometido dos en Andalucía y algunas en Cataluña. O sea, en vez de agua llueven desaladoras, que ahora parecen la panacea, que viene de panakos y significa remedio universal. Panacea también suena a pan. La panacea de una panadería debe ser una cosa curiosa. Panacea con jamón serrano, aceite y tomate es la panacea para levantar el ánimo de buena mañana. Viernes. Este fin de semana tengo un acto social masivo donde habrá muchos amigos. Antes rehuía un poco estas cosas. Estoy perdiendo facultades: me apetece ir.