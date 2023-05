Esas cosas de ser maestra

El otro día, en una clase de cuarto de ESO, estaba yo con mi temario de valores éticos. Estamos viendo ahora un tema que se llama «El derecho a la paz». Yo iba siguiendo mi explicación más o menos sin sobresaltos, es una clase muy tranquila.

Al hilo de mi explicación, al hacer yo referencia a las numerosas guerras que ha librado y que libra la humanidad por motivos tan viles y banales como el dinero, una alumna me preguntó «maestra y si está pasando todo esto ¿el mundo tiene arreglo?».

Yo, existencialista convencida, tirando de todo mi pesimismo le dije, no, el mundo se está yendo a la deriva y no hay manera de frenarlo. Ella, usando ese descaro e irreverencia que da la juventud, me respondió, «y si eso es así, ¿qué haces aquí maestra?». Entonces le dije que no creía que el mundo tuviera arreglo, pero sí creía que lo tenían ellos, que estaba allí para asegurarme de que entendían el mundo en el que iban a vivir, el mundo que les toca remodelar. Ella quiso saber cómo se remodelaba un mundo y le respondí que con valentía y libertad. Le definí ambos conceptos con sus pros y sus contras con minuciosidad porque de ello dependía el nacimiento de un nuevo librepensador. Ella, cuando acabé, me miró, pensó durante un momento y me dijo, «maestra, nos pides demasiado».

Decía Jesús Bienvenido en su comparsa ‘Los currelantes’ que una revolución puede hacerse cantando. Sí, así nos hemos rebelado en el sur toda la vida, con el flamenco y los carnavales. Pero creo firmemente que una revolución puede hacerse también enseñando, volviendo a hacer divertido el conocimiento y llevándolo a unos temas que les preocupen.

Enseñar es dar a nuestro alumnado las herramientas que van a necesitar para sobrellevar lo arduo que puede resultar el mundo. El mundo es cruel y frío e inhóspito y demandante e individualista. Estas son algunas de las razones que me llevan a la certeza de que necesito hacer a mis alumnos libres y valientes.

Necesito ser menos escéptica y también necesito tener algo de fe en las generaciones futuras. Porque ser maestra es creer que hay un futuro. Le debo el mérito de recordar eso a mi alumna y a su rebeldía adolescente, porque enseñar es un camino bidireccional y todo el que enseña acaba aprendiendo algo en el proceso.