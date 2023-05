Descaminados a deshoras

Hay horas para descaminar y deshoras para ser holladas. La norma está escrita como debe ser, es decir, con las suficientes fisuras de lo no prohibido explícitamente. Da igual los metros que deben mediar entre el vehículo y la esquina de la calle, los vehículos se aparcan oblicuamente en plena esquina. ¡Maricón el último! Por más que la norma esté pensada y repensada, a la chita callando, en su esencia, pareciere que la norma también existe para ser saltada, para ser ninguneada, para ser incumplida, de manera muy especial en las descaradas latitudes patrias. Es lamentable y envidiable, pero nada tienen que ver los descaminos suizos a deshoras con los descaminos patrios a deshoras.

Con la cháchara enredada del anterior párrafo lo que he pretendido ha sido dar cumplida entradilla a que cuando ayer a las 00.00 horas la Junta Electoral Central dio el pistoletazo de salida al periodo electoral ya hacía un mes que la contienda estaba en marcha. Las pedradas hace rato que empezaron y ningún candidato a sus victorias grandes y menos grandes ha estado exento de apedrear y ser apedreado con largueza y escarnio. Durante el presente fin de semana y hasta las 00.00 del toque de queda del sábado 27 de mayo, las pedreas serán encarnizadas y sus ejecutores se apedrearán recíprocamente, esta vez especialmente amparados por la licencia de inmunidad nacional a favor de las pedradas electorales reguladas durante los quince días previos al día del voto. ¡Dios salve al voto libre, Dios salve a las santas pedradas! ¡Hip, hip, hurra... hip, hip, hurra..., hip, hip hurra...!

Es curioso cómo el prefijo «des-» se crece en los periodos electorales. Quizá los enseñantes debieran tomar debida nota de esta particularidad que, si ninguna duda, favorece la explicación del prefijo con mucha mayor disponibilidad de ejemplos que en los periodos no electorales. ¿Quién no tiraría de lista y explicaría a sus púberes que los mítines, entre otros asuntos menos confesables, tienen la facultad de des-congelar las intenciones de voto y sirven para salvar al pueblo de las des-dichas de los partidos en el poder, y para des-calificar al «amigo contrincante», y para salvar al mundo de sus des-atinos, y para des-hacer grupúsculos molestos, y para liberar al respetable del des-contento general, y para des-atar la euforia de los más influenciables, y para des-montar los fantasmales e inexistentes contubernios de los des-equilibrados que quieren romper y des-tronar a España, que van des-bocados y des-atados proponiendo la des-unión entre los des-carrilados que orillan las derechas y las izquierdas de cada cual y para des-lucir cualquier des-afortunado acto de campaña de los «adversarios amigos» que des-conocen plenamente las verdaderas necesidades del territorio del que se trate cada vez...? «El único que sabe verdaderamente de lo que habla soy yo» es la voz in pectore común a todos los actos mitineros que se precien. Tal cual...

En la trastienda, las chácharas mitineras de los chamanes políticos son un compendio de puntos y seguido más basados en el imposible milagro de sus beneficios como promesas que en la verdadera posibilidad de su realización y, mientras tanto, los más desapegados de la política chapucera seguimos escribiendo versos y enamorándonos de los atardeceres y amaneceres en los que el milagro de la vida ocurre muy a pesar de lo difícil que se lo estamos poniendo a la Naturaleza, que ya empieza a sangrar por sus costados y por sus lagrimales por la falta de verdaderas señales que den fe de que una toma de consciencia tan consistente como real se está produciendo.

Aunque es probable que mi deseo pertenezca al mundo de lo imposible, qué hermoso sería que los artífices de la política profesional emularan a Calderón y que sus adalides multicolores se adhirieran al principio calderoniano aquel que defendía «si fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos». El niño que vive en mí de cuando en vez me empuja a soñar despierto. Cosas de la edad, supongo...

Lamentablemente, el oficio de la política, salvo excepciones puntuales que siempre vienen a confirmar la regla, es un oficio poderosamente adictivo que genera dependencia y reeduca en valores a los que lo ejercen, porque la política profesional verifica el axioma de ida y vuelta que dice que «a veces en la vida hacemos elecciones y a veces son las elecciones las que nos hacen a nosotros».

¡La vida misma!