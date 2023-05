No estás sola

No hace tanto que nos conocemos. ¿Qué son noventa días en la vida de una jugadora de baloncesto? Sí, tú no eres una niña que juega a baloncesto con sus amigas porque ese es su hobbie. Tú has demostrado que eres una jugadora de baloncesto. Y no lo digo porque esto sea un pensamiento que pueda tener, o un deseo. Tú has demostrado que puedes jugar al máximo nivel porque has jugado en Challenge, que bien sabes lo difícil que es esta competición. Y lo has hecho genial, porque tú eres genial.

¿Te acuerdas aquella tarde que Alberto te sacó del entreno para que pudiéramos hablar cinco minutos? Tú me mirabas con cara de ‘este me va a contar lo que cuentan todos los que antes intentaron convencerme de entrenar con el primer equipo’. Y realmente no sé qué te contaron otros. Solo intenté ser honesto contigo y que me dieras la oportunidad de que comprobaras si eras capaz de progresar entrenando con nosotras y que pudiera evaluar si tú nos podrías ayudar a ser mejores. Ahora puedo confesarte que un poco te engañé porque antes de fichar por CAB Estepona había visto algunos partidos tuyos en el Nacional y tenía claro que ibas a jugar en el Challenge, además desde el primer partido. Lo que no podía intuir es que lo ibas a hacer tan bien, que ibas a asumir esa responsabilidad de defender cada partido a la mejor exterior del equipo contrario, y que ibas a mostrarte tan segura y con tanta confianza tirando de tres o yendo al aro.

Quiero que sepas que todo eso, todos esos partidos tan buenos que has jugado, todas esas defensas contra las mejores jugadoras de la liga, las has hecho tú solita sin ayuda de nadie. Tú eres la única responsable de todo lo que has logrado en estos dos meses que has jugado con nosotras. Lo único que hemos hecho los entrenadores de este equipo es no cerrarte la puerta por tener diecisiete años. Esta puerta estaba ahí para tirarla y tú la echaste abajo de una patada y dijiste ‘aquí estoy yo’.

El martes jugaste un partido muy jodido, un partido que se va a convertir en un campeonato muy largo. Largo por el tiempo y porque nunca lo has jugado antes. Esa rodilla dijo ‘hasta aquí hemos llegado’ en la final del campeonato provincial y te tocó pasar por boxes y parar un año hasta que todo vuelva a estar como debe.

Ahora vienen unos días duros, los más duros quizás. Dolores, incomodidad, modificar tus hábitos diarios. Pero eso serán solo los primeros días. Después los dolores se irán pasando y te irás acostumbrando a una nueva forma de vivir en la que Samu va a ser importantísimo para que la normalidad vuelva lo antes posible. Y todo esto aderezado con unos exámenes de selectividad y decidir qué estudiar y dónde a partir de septiembre.

Esto último no me preocupa tanto, ¿sabes? Te conozco lo suficiente como para saber que tomarás la decisión correcta y que triunfarás elijas los estudios universitarios que elijas. Y es que eres una triunfadora, tía. Y, ¿sabes qué? Pues que después de tu recuperación también tendrás la oportunidad de triunfar en el baloncesto. Esto ha sido un contratiempo, un parón para que trabajes otros aspectos sin pisar la cancha y que te harán mejor jugadora pero también mejor persona.

Sé que va a ser un año duro y muy largo. Tendrás mejores días pero también peores. Habrá días que te cueste ponerte a trabajar con Samu y que te entrarán unas ganas terribles de coger un balón y saltar a la pista. Otros días que pensarás tirar la toalla. Pero tienes que tener presente ahora que no estarás sola en este camino que te toca recorrer ahora. Están tus padres y tu hermano. Ellos han sufrido esa lesión como si la hubieran tenido ellos. También el resto de tu familia. Estoy convencido de que ahora serás la niña mimada de los Cazorla y los Sánchez. Están tus compañeras de equipo, que seguro que estarán pendientes de ti todo el año. Tus amigas del baloncesto, alguna de ellas hasta seguro que ha pasado por esto ya y te podrá ayudar compartiendo su experiencia para que te puedas preparar mejor. Aunque cada uno lo vive de una manera y esto es algo muy personal, no está de más conocer la experiencia que vivieron otras chicas. Y tus amigas y amigos de la pandilla, que ahora te mimarán aún más. Está Alberto, que me consta que ha sido alguien muy especial en tu formación como jugadora, y lo va a seguir siendo. Samu, Montse, Mateo, Sebastián… pero también todo el CAB Estepona pendientes de ti y viviendo contigo esta recuperación.

Te aseguro que estarás presente en mi pensamiento cada entreno que me ponga delante de nuestro equipo, que me acordaré de ti cada sábado que ganemos. También cuando perdamos, recordar que tú estás ‘entrenando’ en la sombra me dará más fuerzas para pensar el lunes en trabajar más duro si cabe para ganar el siguiente.

Este es tu equipo, Lucía. Y aunque este año no te vayas a poner la camiseta jugarás con nosotras. Nos vas a dar la ventaja de jugar con seis cada partido. Esto no lo olvides. Disfruta de vernos luchar, celebra cada victoria porque es tuya también y sufre con nosotras. Y no olvides que no estas sola, que estamos contigo contando los días para verte reaparecer en el Pineda.

Un beso.