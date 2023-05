Calor en los colegios

La campaña va ganando temperatura, igual que las aulas. La Junta de Andalucía va a dar permiso para que cuando apriete el calor los padres puedan recoger a sus vástagos, o sea a sus hijos, a las doce de la mañana. Ahora a ver qué padre o madre es el guapo que puede dejar sus quehaceres y encalomarse en la escuela a llevarse al chiquillo a la casa, que lo mismo está aún más caliente que el colegio. Nadie promete, y estamos en el tiempo ideal para prometer, acondicionar los colegios. Que sean puntos de refugio y no de huida. Que se esté en ellos si no a una temperatura ideal, al menos a una en la que si se te fríe el cerebro sea por la turra que te están dando con las mates o el inglés y no porque haya cuarenta grados en el aula.

Pupitres como parrillas. Algunos patios de recreo son cemento al sol en los que se puede freír un huevo. O dos.

No quiero ni imaginar, en realidad no tengo por qué hacerlo, un instituto de Écija o Úbeda o Ronda a finales de mayo o en junio. Mayo ha dado síntomas de agostear y no nos queremos ni barruntar cómo será agosto. Menos mal que ya no habrá colegio. En las academias pijas de recuperación para zotes sí hay aire acondicionado. El saber no ocupa lugar pero da calor si es la una de la tarde, el sol cae a plomo y el colegio tiene treinta años y menos climatización que Atapuerca. Escuela de calor, ya estamos tardando en escribirlo. Tal vez se escribía más rápido en las primaveras de antaño o en los meses del otoño suave, sintiendo fuera una suave lluvia, una brisa fresca y con un café al lado y la inspiración susurrándote cositas para meter en el folio. El escritor goloso teme al milhoja en blanco. Tal vez se escribía más rápido y entonces la crítica era más pronta y certera y los políticos atendían. No lo sé. Los candidatos no visitan los colegios porque los niños no votan, pero los padres botan poco del calor que hace y pueden tomar represalias en las urnas.

Los escolares deberían tener en el colegio, sobre todo los más humildes, un lugar en el que estuvieran mejor que en casa, comidos, atendidos, bien aclimatados, poco sudorosos. Aprender sumas y restas, revoluciones, dictaduras, guerras, dibujo o fórmulas y pronombres sin notar el calor o el frío. La temperatura es como los árbitros. La mejor es cuando no se nota.

Algunos colegios o institutos, entre la mala temperatura y que las clases se dan en una suerte de barracones, parecen de la posguerra. En cualquier momento pueden aparecer Fernando Fernán Gómez y José Sacristán comandando una pandilla de cómicos para organizar una función en la zona. Protestarían los padres. No lo verían políticamente correcto. A veces sus quejas, dicen los maestros, dan mucho calor.