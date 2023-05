Jóvenes con causa

En 1955, Nicholas Ray dirigía ‘Rebelde sin causa’, película dramática protagonizada por un joven James Dean, poco antes de su prematura muerte en accidente de automóvil, en la que encarnaba a Jim Stark, un problemático adolescente descontento con su realidad, que trataba de cambiar a su manera. Aquella rebeldía sin causa que Hollywood mostró con gran éxito, y que se convirtió, como el mismo actor, en un icono cultural, era al mismo tiempo reflejo de la sociedad urbana norteamericana de la época, entonces bajo el mandato de Eisenhower. Pero entre el cine y la realidad siempre hay distancias, aunque éstas muchas veces se acorten y señalen un camino paralelo. La ficción construye sus propios relatos y nos invita a recorrer mundos imaginarios que suelen tener un sostén en lo real, y que nos muestra caminos para la reflexión y el pensamiento.

Por eso aquella película, aunque nos muestra una rebeldía juvenil sin causa, producto de una sociedad que estaba muy alejada de la nuestra, me trae al recuerdo los tiempos de rebeldía que fueron los años de la transición política a la democracia en nuestro país, cuando la juventud anhelaba vivir en otra España diferente a la que heredaban de sus padres, pero que la Dictadura había impuesto. Los jóvenes españoles que cruzaron el umbral de la dictadura a la democracia sí que tenían una causa por la que ser rebeldes.

Frente a la imagen que Ray transmite de un país que solo unos años antes ha salido de una guerra mundial que no ha sufrido en su territorio, pero que marcó también a toda una generación de jóvenes norteamericanos, los jóvenes españoles de la Transición encontraron razones para mirar hacia adelante con esperanza mientras sufrían aún, y a pesar de todo, las dificultades de la represión moral y política. Multitud de hombres y de mujeres, de jóvenes estudiantes, obreros y trabajadores, profesionales liberales, periodistas, políticos y sindicalistas, se rebelaron contra el Régimen, haciendo suya toda la herencia antifranquista de lucha contra la Dictadura para construir una sociedad democrática. Precisamente, así llamó el escritor Félix Tundidor a su obra sobre la lucha antifranquista (1950-1968), ‘Rebelde con causa’, publicada en 2016. La historia oficial ha favorecido el mito de que el cambio político fue debido tan solo a los pactos de la Transición, otorgando el protagonismo a los políticos que lideraron aquel proceso y olvidando a quienes habían empujado a aquellos políticos a hacer posible ese cambio. El movimiento ciudadano fue amplio y plural, y en la confluencia de intereses se fue fraguando la transición política. Y en ella una juventud ávida de ser protagonista de su futuro. Al final, aunque en aquel camino hubo esperanzas truncadas, el saldo fue positivo porque se abría un nuevo horizonte.

Los jóvenes de hoy tienen ante sí sus propios retos, y tienen que enfrentarse a los grandes problemas estructurales de la sociedad actual: el acceso a la vivienda, la emancipación familiar, el paro, la violencia, el acoso, la depresión, el suicidio, etc. No lo tienen nada fácil. Y tienen sus causas para ser rebeldes. Pero viven en una sociedad democrática que puede y debe representar sus intereses. Hoy igual que ayer su contribución será fundamental para construir la sociedad del futuro. Sus valores son diferentes a los de generaciones anteriores, pero no son peores sino distintos, acordes con la sociedad que le hemos dejado en herencia. Aunque se parecen cuando se trata de luchar por una vida con dignidad.

En la película de Nicholas Ray, el personaje de Jim Stark era el centro de una mirada crítica a la clase media, testimonio de la decadencia urbana y de las inseguridades y problemas de la juventud estadounidense de los años cincuenta. La crítica social de Ray se producía, sin embargo, al mismo tiempo que se mitificaba la rebeldía juvenil que representaba el joven Stark, a modo de licencia cinematográfica que el director se permitía ante sus espectadores e incluso ante el propio James Dean, un actor que con ‘Rebelde sin causa’ y con ‘Gigante’ (George Stevens, 1956) alcanzaba la cima de la fama, a pesar de su breve y efímera carrera que finalizó dramáticamente.

Fuera de la pantalla cinematográfica, la juventud de siempre, aquella que lo es en cada momento, suele enfrentarse por necesidad a sus problemas y a sus retos, aunque obtenga diferentes resultados. Los jóvenes no son los responsables de la sociedad que le hemos dejado, y pese a que están mejor preparados que las generaciones precedentes, tienen ante sí muchas dificultades para salir adelante, por lo que la sociedad sigue teniendo la obligación y el compromiso de apoyarlos en el proceso inevitable del relevo generacional. Con seguridad, son muchos los jóvenes con causa que sabrán construir un futuro mejor.