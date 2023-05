Ahora, más que nunca

En casa siempre me dicen lo mismo: «Los de vuestra generación estáis muy mal acostumbrados». Y seguramente tengan razón. Nuestros padres, madres, abuelos y abuelas han visto ganar a la selección los mismos mundiales de fútbol, baloncesto o balonmano que nosotros y hemos gozado por igual de los mejores deportistas de nuestra historia: Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Andrés Iniesta... Los que nacimos a partir de los 90 hemos vivido la época dorada del deporte patrio, acostumbrados a ganar, a todo, y no siempre fue así.

Y eso también es extrapolable al Málaga CF. Le hemos visto ganar una Intertoto, jugar la Copa de la UEFA, alcanzar unos cuartos de final de Champions y competir de tú a tú con los gigantes de Europa con una plantilla que ni en nuestros mejores sueños hubiéramos imaginado.

Pero no siempre fue así. Los que ya sentían el Málaga incluso antes de que nosotros naciéramos han padecido una de las cosas más terribles que puede ocurrir en el mundo del deporte: la desaparición de tu club. Sufrían viendo como era un equipo ‘ascensor’, incapaz de mantener una cierta estabilidad, hasta que llegó el momento de la muerte deportiva.

Mis primeros partidos en La Rosaleda fueron pocos años después de esa desaparición. Iba a ver al equipo blanquiazul jugar en Segunda B contra equipos que hoy en día no están desaparecidos de la primera línea. Pero simplemente era un niño que no era consciente de dónde estaba el Málaga. Iba al campo con mi abuelo, me lo pasaba bien y al día siguiente a contarlo en el colegio. Tan solo quedan vagos recuerdos de aquella época, la tarde del ascenso con el hat-trick de Guede al Terrassa y poco más. Y pensaba, cuando el Málaga se mantenía año tras año en Primera e incluso se atrevió a amenazar a toda Europa, que jamás volvería a verle en los ‘campos de tierra’. Que eso se iba a quedar como un simple recuerdo de la niñez. Pero no, el momento ha llegado y toca afrontarlo.

El malaguismo vive sus peores días en el último cuarto de siglo. Los de mi generación el momento más negro a nivel deportivo, sin duda. Y ahora es el momento de pasar facturas y señalar culpables. Son días donde deseas que no quede nada en pie, que se vayan todos y que no quede dentro del club ni una persona que haya sido mínimamente responsable de haber mandado al Málaga CF, un histórico de fútbol español, a la Primera RFEF. Sí, esa categoría -antigua Segunda B- que muchos han descubierto hace poco de qué iba. Es el momento de que los que están dentro hagan autocrítica, que el que tenga que irse se vaya, o se le eche. Pero rapidito, porque toca remangarse y ponerse manos a la obra para que en poco más de tres meses el equipo esté peleando por volver al fútbol profesional.

La afición blanquiazul está «hasta los huevos», con perdón. Lleva sufriendo año tras año el descalabro de su equipo. Pero tiene algo increíble, y es que no falla. Es incondicional a unos colores. Ya lo ha demostrado este año pateándose España entera en autobús de madrugada con el equipo al borde del abismo. Y ahora toca volver a demostrarlo. Sí, ahora más que nunca. Cuando el Málaga recibe al Borussia Dortmund en unos cuartos de final de Champions es fácil reventar La Rosaleda, pero cuando se necesita ese aliento y unión es ahora, con el equipo en el pozo, para llevarlo en volandas de nuevo al sitio que le corresponde.

Y seguro que así será. Estos días de enfado, hastío e indignación pronto tornarán en ganas de que el Málaga CF vuelva a jugar en La Rosaleda, aunque sea en Primera Federación. Solo hará falta que se lance una buena campaña de abonados o que salga el calendario del próximo curso para volver a ilusionarse, para empezar a mirar a qué ciudades se harán los desplazamientos masivos, en qué campos la hinchada volverá a dar un recital. Córdoba, Algeciras, Antequera o San Fernando ya esperan al Málaga y a la marea blanquiazul.

Y ahí habrá que estar, porque no se pueden volver a repetir los errores del pasado, porque al Málaga CF no se le puede dejar morir como ocurrió con el extinto CD Málaga. Es el equipo de la ciudad y la ciudad tendrá que estar a la altura para devolverlo a la elite. Esté quien esté, duren lo que duren los eternos procesos judiciales o venga el que venga en el futuro.

Esto es muy duro, para todos. Pero ya veréis como en pocos días estamos pensando en esos desplazamientos cerquita, en no jugar los lunes, en poder celebrar más victorias que en los últimos dos años... Sí, el que no se consuela es porque no quiere. Ánimo a todos. ¡Volveremos! De eso sí que no tengo dudas.