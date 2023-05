El tiempo es un concepto que a los filósofos siempre nos ha traído preocupados. A lo largo de la historia, con el discurrir del tiempo, se han ido sucediendo distintas maneras de entender el tiempo y su funcionamiento. Los griegos, ejemplo, tenían dos palabras para el tiempo: Chronos y Kairós. Chronos es el tiempo lineal, que se mide con el reloj. Kairós es el momento justo, no el tiempo cuantitativo, sino el tiempo cualitativo de la ocasión, la experiencia del momento oportuno. Los romanos empiezan ya a medir el tiempo y a establecer calendarios complejos y minuciosos.

Cuando aparece el Cristianismo adquirimos ya una concepción lineal del tiempo y marcamos los días, las horas, los segundos… pero, además, la concepción cristiana del tiempo lleva consigo un estar apegado a una trascendencia, a la otra vida, esa que ya anunciaba Platón en su clásico dualismo y que se define como ese algo más a lo que aspira el alma. Lo que sí es cierto es que desde que el mundo es mundo nos hemos estado preocupando por esa cosa llamada tiempo. Los físicos saben que el tiempo no es una constante universal porque necesitas siempre de la velocidad para calcularlo y porque no es igual en todo momento y circunstancia. Normalmente los humanos tendemos a creer que el tiempo es pequeño y manejable, que podemos meterlo dentro de un reloj o dentro de un calendario y poseerlo. No, así no es como funciona. El tiempo es inestable y voluble. Nuestro empeño por medir y domar el tiempo no es más que otra forma de falacia, de fallar cuando argumentamos lógicamente un engaño que llega a nosotros por ese genio maligno que ejemplifica tan bien Descartes en su «Discurso del método».

Aún así, el tiempo nos deja pensar que somos eternos, que los años pasan lentos y que los que envejecen son los demás. En cierta medida, el tiempo es piadoso con nosotros al no hacernos ver nuestro declive, al hacernos ignorantes de que también nos ha pasado por encima. Nos miramos a nosotros mismos desde la paradoja sujeto-objeto de Heidegger, somos incapaces de percibirnos con claridad, por eso somos ajenos a nuestra vejez y a la forma en la que el tiempo nos arrolla.

El tiempo es un niño caprichoso que teje el paso de los días según su humor, le gusta pararse en la risa de los amigos que echan la tarde arreglando el mundo, y no debe gustarle pasar frío, porque se divierte llevando un verano con algo de eterno a las playas del sur.