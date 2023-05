Ya se sabe que en campaña los ánimos se izquierdizan, los de la zurda y los de la diestra, por muchos toros mansos que esta reúna. Pero eso de que Gloria Elizo, de Podemos, claro, expulse de la tribuna del Congreso a la diputada de Vox, María Teresa López Álvarez, ya parece desmesura, aunque se dirá que hablaba de ETA en ese momento, y eso ya no se puede consentir, mira que hablar del pasado teniendo a Bildu enfrente… Pero estas son cosas que pasan en un país muy liberal, como este, no en uno con hábitos políticos guerracivilistas en una de sus mitades, no, es lo que ha llevado a que un amigo con el que almuerzo en La Cosmo me diga, como Baudelaire, que siempre le parece que estaría mejor donde no está…, bueno, eso le pasa a muchos, aunque no sea consuelo.

Pero lo importante es que -como dicen las pintadas con plantilla que estampan en las calles- «la Invi se queda». Hombre, 14 años de asalto sin apenas resistencia del Ayuntamiento tiene mérito, la verdad. La única que se opone y tiene el valor de decirlo alto y claro es Noelia Losada, heroína posmoderna que todavía dispara desde una almena que pronto será tomada. Por eso dice el alcalde que si desaparece Ciudadanos pues nada que lamentar, vaya epitafio más aseado, pero frío, como el acero de una navaja de Albacete.

Aún así, todo está cambiando aunque no cambie nada, de ahí que el desgaste de los que un día fueron indignados -Stéphane Hessel y su librito mediante- y hoy opulentos residentes de villas, se intente paliar con el cambiazo, gastada ya la marca de Podemos, por Sumar, un verbo más acicalado, aunque sea difícil el tránsito. Pero, no se crean, el pueblo español, se deja bastante.

Mientras que arremeto contra la oreja de cerdo a la candela con crema de ajís y coliflor, que se me asemeja a la romescu, y mi buen amigo disfruta de la ensaladilla de merluza, patata rota y judía, hablamos de las tropas susanistas que, emboscadas, esperan la señal. Porque si la Sultana perdió el gobierno y Espadas no lo recupera ¿para qué el cambio, de qué sirvió?, por eso Juan se entrevista con Tezanos, que es uno de los grandes brujos de la compañía. Pero la última palabra la tiene su mandante y no el machaca, por lo menos hasta que tenga palabra, que no sabemos si será por mucho tiempo. Cuando uno recuerda que lo echaron a patadas de Ferraz, allá por el 1 de octubre de 2016, y lo ve ahora vivo y coleando… cuesta trabajo y no se lo imagina como al Emérito en el exilio de Abu Dabi. A Rodríguez Zapatero todo el mundo lo puede trasplantar a Venezuela, pero ¿y a él? Si no se hubiera metido tanto contra Putin podría disfrutar de un ático en la Tverskaya, pero no va a ser posible, y después de haber estado con Biden y que este lo dejara solo en el parking para la rueda de prensa pues parece que tampoco allí, pero… ya está, en Marruecos, esta vez sí lo recibirá el Rey y le dará las llaves de algún riad con jardín, el Sahara bien vale una dádiva así.

Vuelto a casa, retomo a Guido Tabellini, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y ex rector de la Universidad Bocconi -universidad privada de Milán-, que analiza el papel de las instituciones en la construcción del progreso económico y el reparto de poder político. Me parece muy acertado lo que dice de que si se buscan medidas rápidas hay que concentrar el poder, porque los gobiernos de coalición funcionan mal si son muy heterogéneos -este no es el caso de España en el que hay homogeneidad- y que en un país con partidos extremistas -tampoco es el caso, con dos socios ejemplos de moderación- es peligroso que haya gobiernos de coalición porque hay riesgos mayores de no tomar decisiones que vayan en el interés de todos. Así que no sé de qué nos quejamos. Tirso de Molina lo puso negro sobre blanco:

Yo os prometí mi libertad querida,

no cautivaros más, ni daros pena;

pero promesa en potestad ajena,

¿cómo puede obligar a ser cumplida?

Quien promete no amar toda la vida

y en la ocasión la voluntad enfrena,

saque el agua del mar, sume su arena,

los vientos pare, lo infinito mida.