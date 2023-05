Hoy a las 19.00 horas en Kaunas, se disputa el mejor partido de baloncesto que se podrá ver este año. Independientemente de que te guste más el baloncesto que se juega en la NBA o en Europa, no podemos dudar de que el partido de hoy es diferente por lo mucho que hay en juego. Real Madrid y Olympiacos disputan a un solo partido la final de la Euroleague. Todo o nada en cuarenta minutos de juego. En la competición americana todos sabemos que el título se lo disputan al mejor de siete partidos, lo que te da un margen grande para rectificar cualquier error que puedas cometer en alguno de los partidos.

Esta tarde eso no sucede, no hay espacio para equivocarse. Tampoco para tener miedo. Es un partido para valientes, para tíos que no se arrugan. El Madrid tiene unos pocos. Cuando ha llegado el momento de la verdad, a pesar de las importantes bajas de Yabusele por sanción y Deck por lesión, ha aparecido el Chacho. El jugador canario, como si de Benjamin Button se tratara, está haciendo un final de temporada espectacular. Ya fue decisivo en el play off de cuartos de final ante Partizán en esa remontada increíble del cero a dos con el que comenzó esa eliminatoria. El viernes en semifinales contra el Barça volvió a hacerlo. Sus lecturas en el bloqueo directo surtieron de canastas fáciles a Tavares, un Tavares que se mostró otro partido más determinante en los dos aros. Al Chacho lo acompañaron Rudy y Llull. Es cierto que ambos en un rol menos determinante, pero siempre dando un nivel de conocimiento del juego, de no quemarle el balón en las manos cuando la cosa se pone tensa, que es un empujón de competitividad para su equipo. A ellos hay que sumar la capacidad anotadora de Musa; la energía de Williams – Goss, Ndiaye (también Chus Mateo ha sido un valiente sacándose de la chistera al chaval en este momento), Hanga; la opción de jugar con cuatro exteriores a la vez abriendo la cancha muchísimo con la aportación de Hezonja. Y por supuesto Tavares, el jugador más determinante que hay en el baloncesto europeo.

Esta vez se presentaban en Kaunas sin ser favoritos, habiendo sido vencidos por el Barça en varias ocasiones esta temporada tanto en el Palau como en Madrid. Además, parecía que los catalanes llegaban a esta Final Four menos desgastados físicamente y en mejor forma que el equipo de Mateo. De hecho, dominaron la primera parte hasta con algo de superioridad. Pero no sé qué pasa que cuando llega el momento de la verdad Mirotic se diluye como una azucarillo, los viejos rockeros del Madrid toman el control del partido y cuando llega el momento de la verdad, las muñecas de los jugadores de Jasikevicius se encogen y los que parecían acabados resulta que están muy vivos y dan esa tranquilidad en el juego a los suyos que hace que los más jóvenes anoten y desplieguen todo su talento sin presión.

En frente tendrán al Olympiacos, el mejor equipo de la fase regular, que dinamitó la otra semifinal en un tercer cuarto impresionante destrozando al equipo más físico de Europa, el Mónaco, con un contundente parcial de veintisiete a dos en esos diez minutos.

Olympiacos es posiblemente la mejor defensa de Europa. Tienen un equipo muy físico pero no por ello falto de puntos y calidad. Y cuentan con Fall. El pívot senegalés de dos metros y dieciocho centímetros intentará ser el anti Tavares en ambas pinturas. Además, tienen a Sloukas, el mejor base de la Euroleague; Vezenkov, que pone puntos y talento en la posición de cuatro; energía, con Papanikolaou, Mckissic (el mejor jugador de uno contra uno de Europa), Black o Bolomboy; tiro exterior con Canaan y Larentzakis… Un gran equipo, lleno de talento y energía física que basan su juego en cómo comparten el balón y en ser la mejor defensa del baloncesto no NBA.

Seguro que todas las casas de apuestas dan por favorito al equipo griego. Y es lógico. También muchos de los entendidos en baloncesto. También tiene su lógica puesto que, no en vano, han sido el mejor equipo durante toda la temporada.

Pero cuando te enfrentas al Madrid, y más en una final, la lógica pierde toda su razón. A veces no sabes cómo pero los tíos compiten siempre. Y cuando las muñecas se encogen, cuando los miedos aparecen, ellos se sienten más cómodos. Entonces sale el Chacho, coge el partido por las orejas y empieza a jugar bloqueo directo con Tavares leyendo siempre cuándo la debe meter él, cuándo ha dejado solo al caboverdiano, o cuándo la ventaja la tiene otro compañero y debe asistirle.

Hoy será clave aguantar la energía en el juego de los griegos. Para ello seguro que usarán en algún momento esa defensa zonal que últimamente les ayuda a reducir la importancia del factor energía en el juego ofensivo del rival. También saber atacar la defensa de cambios que usa Olympiacos. Y, cómo no, llevar el partido a que sea igualado, a que los miedos y la presión aparezcan, porque en ese juego ellos son los mejores. El partido lo tiene todo, por eso es, sin duda, el mejor partido de baloncesto del año.