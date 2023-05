El mal llamado Síndrome de Diógenes cobró relevancia allá por los años sesenta/setenta del pasado siglo. Como base diagnóstica enunciaba una patología mental que se manifestaba de manera obsesivo-compulsiva en personas hurañas, de edad avanzada, que voluntariamente vivían recluidas en sus hogares en los que acumulaban basura y objetos inservibles. Habitualmente se trataba de individuos que sistemáticamente huían de cualquier contacto con otras personas. Francamente, no recuerdo la autoría de la denominación del síndrome, pero es más que evidente que fue desafortunada por cuanto que la filosofía que presidía los actos del clásico era justamente la opuesta.

Diógenes, fue un misántropo de pro que se autorrecetó no ser esclavo de las cosas, no poseer nada, para que nada lo poseyera, que, como comprenderá, amable leyente, es justo lo contrario de la conducta de aquellos cuya patología los define como acaparadores incapaces de desprenderse de ninguna de sus «invaluables» posesiones. La historia cuenta que Alejandro Magno cabalgó en busca de Diógenes para conocerlo y que el encuentro se produjo:

–Soy Alejandro Magno.

A lo que el filósofo, que ocultaba su desnudez mediante un tonel, contestó:

Diógenes, el cínico.

Alejandro, impresionado por el personaje, le preguntó de qué modo podía servirle y el filósofo contestó:

–¿Puedes mover tu caballo? Me robas la luz del sol. Me servirás si dejas de proyectarme tu sombra.

Cuentan que Alejandro quedó tan impresionado con el dominio sobre sí mismo de Diógenes que mientras se marchaba dijo:

–Si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes.

El mal denominado síndrome de Diógenes, sin llegar a perder del todo su falso nombre ha ido adquiriendo definiciones más representativas en función de sus procesos. Los angloparlantes lo definieron como síndrome de acaparamiento «hoarding», otros como «urraquismo» y, finalmente, el mundo mundial de las ciencias de la salud mental lo define con una denominación unificada que aún no ha roto los límites de la psiquiatría y la psicología para llegar más allá de los círculos profesionales: silogomanía. En los medios profesionales los acaparadores ya no responden al síndrome de Diógenes como nomenclátor, sino al de silogomaníacos.

Y, llegado a este punto, me pregunto: ¿serán los destinos turísticos como el producto Málaga-capital un reducto, o sea, un criadero, de silogomaníacos turísticos con pedigrí? Ojo, si así fuera nos encontraríamos ante una categoría económica sustentada por un trastorno obsesivo-compulsivo. Ojito al dato y ojito a sus efectos a medio plazo. ¿Cómo es que Málaga-capital a día de hoy tiene más camas dentro de la categoría de Viviendas de Uso Turístico que dentro de la categoría de hoteles? ¿Qué significa este dato? ¿Cómo influye este detalle en el bienestar/malestar de la sociedad de acogida? ¿Una genialidad de los más sesudos o una solemne estupidez con lunares de los más torpes...?

En los escenarios económicos la responsabilidad de los inversores turísticos reside en imaginar y concretizar proyectos brillantes en cuanto a su naturaleza inversora, que cumplan con los plazos de amortización definidos. Después es después y ya veremos. ¡¿Sí o qué...?!

En los escenarios de planeamiento público la responsabilidad de los servidores públicos reside en ir por delante de los proyectos brillantes de los inversores para que cada céntimo de inversión bien calculada por los inversores privados no se convierta en el espejismo de una lacra que acabe con la gallina de los huevos de oro.

No es –ni nunca será– aceptable que nuestros actos de hoy encorseten el futuro de aquellos que hereden nuestras virtudes y nuestros defectos. Nuestro legado no puede lacrar ni las buenas intenciones ni las buenas ideas de los que tomarán nuestro testigo. ¡Ande yo caliente y ríase la gente...! sería una demostración silogomaniaca inaceptable para la historia, para el sentido común y, hasta por qué no, para la honradez.

Todos los atributos heredados del producto Málaga-capital y sus puntos fuertes y débiles están bien definidos. Tanto los buenos y los mejores como los malos y los pésimos. Se impone un acto de contrición serio y responsable que reconduzca las políticas de crecimiento tridimensional, pero esta vez atendiendo a las capacidades de carga de los territorios, tanto las físicas como las económico-sociales, por segmentos científicamente definidos. Ningún plan más a cuatro años, porque la edad de los planes singulares y plurales forman parte del meollo del problema...

«No puede subvencionarse la irresponsabilidad y esperar que la gente sea más responsable». Lo dice Thomas Sowell.