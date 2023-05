Viajes y discusiones

Lunes. Desayunar fuera de casa tiene algo festivo. Elijo un lugar poco transitado. Poco transitado por mí. Y me siento en una concurrida terraza cercana a un organismo oficial en el que trabajan muchos funcionarios y acude mucho público a realizar trámites. Me gusta más «gestiones» que trámites. Voy a hacer una gestión. Fulanito está haciendo gestiones en la Seguridad Social. Y tal. Antes se decía más. Tras las elucubraciones linguísticas pido el café y el pitufo con jamón. Me da por pensar cómo se dirá aceite en occitano.

Martes. Llenazo en La Térmica en la presentación de Hiroshima. Testimonio de los últimos supervivientes, de Agustín Rivera. Lo presentamos José Antonio Garriga Vela y yo. Cuando voy a empezar a hablar falla el micro. Tienen que ayudarme. Los minutos, azorado, se me hacen interminables hasta que lo arreglan. Todo el mundo me mira. No por hablar si no por no hablar. Por suerte, luego todo sale muy bien. Rivera pone mucha pasión y Garriga atinadas y punzantes interrogaciones. Por el público anda José Antonio Hergueta, que sigue a vueltas con su proyecto cinematográfico, Caleta Palace; Rafael García Maldonado, que ponto saca otro volumen de sus diarios; el documentalista Manuel Jiménez, el escritor Felipe Navarro, compi también de Los Olivos con el que me pego un vivificante abrazo; los periodistas Luciano González Osorio, Curro Troya y Mariló Maldonado. Al final del acto, una señora que me ha oído citar al reportero Xavier Aldekoa, se me acerca y me dice: «Yo estoy enamorada literariamente de él. Lea ya todos sus libros». Cerveceamos viendo anochecer.

Miércoles. Mañana intensa en la redacción. Escribo cuatro piezas. A mediodía, de camino a La Malagueta, me topo con Carlos Bautista, delegado de la Consejería de Salud, que veo que tiene unas muletas a su vera: «Un Miura, que me ha dado un revolcón», me dice divertido sentado en la mesa de un restaurante de calle Bolsa. Más tarde, almorzando en el Refectórium, vemos a Jacobo Florido, edil, que siempre es amable y tiene un punto de dandy. Va mucho a Madrid. Atisbo igualmente a otro político, vaya día, que se hace un poco el loco. Peor para él. No sale en este dietario. Ni tiene ningún interés. Hoy no hay tarta de galleta. A la tarde, partidazo: uno no sabe lo energúmeno que puede llegar a ser hasta que ve a su hijo regateando, dando pases, tirando a puerta. Volvemos sudorosos a casa. Él más que yo.

Jueves. Pequeña polémica en Twitter con un candidato que nos acusa de manipular sus palabras en una entrevista. Me deja siempre una gran desazón discutir. Hay gente que sabe y le gusta. A mí me pone mal cuerpo. Me desentona, me deprime momentáneamente. Aunque me da hambre, la verdad. Los políticos a veces se aprenden términos como rigor o contrastar y te dan clases. O te tratan con altivez. No todos. He tratado de ser educado y de hacer ver que no lleva razón y que no tuvimos ninguna mala intención. También le he dicho cagón.

Viernes. La red de trenes en Andalucía es tan simpática que para volver de Sevilla tengo que hacer trasbordo en Córdoba. Lo cual es una aventura. La pesadilla eterna (¿producto de los dos interraíles juveniles?) de que me voy a equivocar de tren siempre acecha. La operación ha de ser rápida, dispongo de diez minutos. Me siento un intrépido viajero cuando culmino con éxito el cambio de tren. Mi sofá está cada vez más cerca. De eso se trata.