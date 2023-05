El voto oculto, el odio oculto

Los muy previsibles perdedores del 28M se enfrascan en el voto oculto, y en un caudal de un veinte por ciento de indecisos a estas horas. Se demostrará que las elecciones del próximo domingo llevan resueltas desde meses atrás, al igual que las de diciembre están selladas ahora mismo. Es inevitable que los candidatos se engañen hasta el último momento, y que los frívolos políticos cortoplacistas exijan votantes largoplacistas, que dediquen a sus gobernantes la atención que los electos nunca han reciprocado. Ahora bien, cuando los aspirantes se adentran en el ocultismo de la ciudadanía, conviene recordarles el peso abrumador del odio oculto. Es una pulsión irracional, sin causa concreta y por ello casi imposible de neutralizar. Y sin más suspense, el rencor encubierto navega en contra de la izquierda.

Ya que ha fallecido Martin Amis, el mejor ensayista social de este siglo, cabe rescatar su Ley de Barry Manilow para explicar el despiste de quienes analizan las elecciones en función de su olfato y su entorno. El principio citado dicta que "no conozco a nadie a quien le guste Barry Manilow", que en España debe ser sustituido por la decena larga de cantantes famosos que desagradan a todas nuestras amistades. A continuación, la paradoja recuerda que esa ley inapelable no impide que amen a Barry Manilow las personas que no conoces, y que son la inmensa mayoría.

El sesgo del entorno propicia los chascos electorales. Como su propio nombre indica, el odio oculto no se manifestará hasta el 28M por la noche. El analista tranquilizado por la hipotética aquiescencia de sus allegados, cree que incluso su cuñado votará con pautas sensatas. Es una presunción falsa, porque las autonómicas o las locales en grandes ciudades trasiegan cientos de miles de votos. Un candidato en campaña pulsa a lo sumo unos miles, que además pueden engañarle. Su impresión tiene tanta validez como un enamoramiento a primera vista, pregúntese mejor por qué triunfa cada bulo emitido por la derecha, como que estas elecciones van de ETA.