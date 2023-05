El miedo a lo diferente

Yo pensaba que ahora que todos estamos conectados gracias a ese fenómeno que hemos llamado globalización y que le debemos al desarrollo industrial y tecnológico, seríamos más conscientes de que las diferencias nos unen. Sí, he dicho que nos unen y no me he equivocado de palabra. Siempre he pensado que cada diferencia, por rara o por extravagante que sea, tiene un nexo común con todas las demás diferencias.

Ser diferente no es más que apostar por nuestra individualidad en un mundo que quiere producirnos en masa, como hace con la ropa que nos ponemos o con la música que oyen ahora mis alumnos. Las diferencias nos dan ese punto de rareza que nos hacen ser nosotros mismos, nos dan ese toque que nos aportan la unicidad a la que todo individuo aspira, o debería aspirar. Lo bonito de las diferencias es que lo abarcan todo, desde la forma en la que tomas el café, hasta los colores que no soportas. Hasta cierto punto puedo entender que no haya pretensión de individualidad entre mi alumnado, son adolescentes y la presión del grupo a esas edades es muy fuerte. Quieren encajar y ser iguales que los otros para ser aceptados en su microsistema. Tienen miedo de que su individualidad les haga ser apartados y relegados al ostracismo. Cabe recalcar lo dramáticos que pueden ser los adolescentes. Pero más allá de los dieciocho no entiendo esa persecución hacia lo diferente, ese hacer que todo lo que se sale de lo establecido tenga que desaparecer y hacer sentir a los diferentes que no tienen un lugar en la sociedad. Imaginaos por un momento que los diferentes hicieran caso al sistema y desaparecieran. Imaginad que todos los raros del mundo nos fuéramos sin decir nada a nadie, ¿de verdad el mundo sería mejor? Creo que nos faltarían el arte y la música y el humor y el pensamiento indomable de aquellos científicos que cambian los paradigmas de nuestra era. Sin los raros de mundo ¿Quién llevará a cabo la próxima revolución? Será porque no me gusta lo igual ni siquiera en las cosas, que mi taza favorita está desportillada y descolorida, o será porque soy una de esas raras del mundo que se pone los calcetines desparejados y deja que sus cosas tiendan a la entropía, que me he empeñado en hacer ver el valor de lo distinto. Distinto era mi perro cuando dormía con una oreja hacia atrás, distinta es mi playa cuando se recupera de un temporal y distintas son todas las cosas que nos recuerdan a quienes amamos.