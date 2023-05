Realidad y despistes

Lunes. Decido ponerme a dieta de encuestas. He consumido muchas estos días y ya se me va notando en la cintura del ánimo. Tengo miedo a que en una analítica me salga que tengo la abstención alta. Me cuesta, hoy hay muchas. Salgo a caminar pero en vez de viandantes veo votantes y en lugar de semáforos, gráficos de escaños y ediles. Al llegar al trabajo en lugar de dar los buenos días digo: no sois una muestra representativa. No saben, no contestan.

Martes. Caminata tempranera. El suelo está mojado, el ambiente es húmedo y el tráfico intenso. Al pasar por calle Alcazabilla veo a Iván Espinosa de los Monteros, que tiene un barbón como postizo y que es algo más alto, creo yo, al natural. Calladito no está feo. Lleva una cohorte importante y lo rodean camarógrafos, fotógrafos, plumillas y algún curioso. La cohorte es una corte con los controles de acceso laxos: se les ha colado una hache. Espinosa (¿habrá leído a Spinoza?) se pone de espaldas al teatro romano para que los planos televisivos salgan bonitos y den bien en los telediarios. La nube que lo envuelve es como una burbuja de irrealidad que se ha posado en plena calle y que turistas japoneses, despistados ingleses, desayunantes y oficinistas esquivan o miran de soslayo. La expresión mirar de soslayo me da tortícolis. A mediodía haré el ejercicio de ver la pieza sobre Espinosa en el informativo. Si me acuerdo.

Miércoles. Si hoy es miércoles, esto es el Refectórium de La Malagueta. A tope. En una mesa está Celia Villalobos, que conversa y ríe de buena gana y que saluda con cordialidad. Almejas sabrosísimas. Me entrego a la urta como quien se entrega de nuevo a un viejo amor. Largo paseo de vuelta a casa con parada en el parque infantil que han instalado en la delantera del Hospital Noble. Mientras mi hijo marca goles y los pequeños émulos de Messi echan balones fuera, repaso en el teléfono la historia del edificio y del tal Noble. La ciudad está llena de historias, de forasteros que dejaron su huella, llena de literatura y leyenda, de gestas y de épica. También hay historias cutres, claro. Trabajo en casa. Ceno escarola. De madrugada veo Sagrada familia, que como me diría Víctor A. Gómez, jefe de Cultura de este periódico, es «una de esas series que solo has visto tú». Qué angustia me ha dado siempre la ronquera de Nawja Nimri.

Jueves. En lo de Jesús Vigorra, Canal Sur Radio, hoy con Silvia Moreno y Pepe Landi. El asunto Vinicius está un poco trillado. Pero hay que abordarlo. Por mi parte, digo que España no es racista, pero hay racismo. De hecho hay hasta partidos con dirigentes supremacistas, que es una forma de ser racista. Y gilipollas. Termino y vuelo a los estudios de 101 TV, donde el gran Roberto López presenta un magacín regional en el que nos inquiere a Alberto Montero, economista, profesor y exdiputado de Podemos, y a mí sobre las elecciones. Montero es refinado, pausado y culto. Está fuera de la política. Escribo para el suplemento de libros de este periódico (hoy domingo se publica) acerca de un nuevo libro sobre Chaves Nogales. Qué prodigio de hombre. Fantaseo con novelar la amistad entre él y Esteban Salazar Chapela, el Chaves Nogales malagueño, en ese Londres bombardeado de principio de los años cuarenta mientras en España ya se fusila con delectación a miles de personas cada mañana una vez concluida la guerra. Entre las tareas no menores del día, casi se me olvida la más importante: mi hijo me recuerda que no hay magdalenas para desayunar.

Viernes. Una vez me hicieron el cuestionario Proust y a la hora de proclamar un hábito inconfesable dije: robar sacarina. El botín hoy es escaso, aunque el sobrecito es de un establecimiento de esos cuquis que tienen zumo de papaya y en el que el café vale dos euros. Me calzo una botas que quiero probar e ir desgastando para el reto que me espera en unos días. Dónde habré puesto los calcetines de deporte.