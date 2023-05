Es tiempo de play off

Esta noche, a las 21 horas y en Tenerife, comenzará el play off para Unicaja. Esta es ya una gran noticia porque nos estábamos acostumbrando a que el equipo malagueño no estuviera en ellos y fuera dando mala imagen en la liga ACB en los últimos años, con un presupuesto de los más altos de la competición pero con un rendimiento de los más bajos.

Pero esta temporada todo ha sido diferente. El equipo, con un presupuesto que supongo que más o menos ha sido similar al de esos últimos años, ha mostrado una cara totalmente diferente hasta el punto de ser campeones de copa. El premio por esa muy buena temporada que está haciendo el equipo es estar clasificado para esos play off, gracias al quinto puesto logrado en la fase regular.

Su rival será el Tenerife, equipo con el que se ha enfrentado cuatro veces ya esta temporada. De esos enfrentamientos el más importante se lo llevó el equipo malagueño, la final de la copa. Pero los cuatro partidos han sido muy igualados, siendo el balance de dos victorias para cada equipo. La misma igualdad pienso que va a ser el play off a tres partidos que empieza esta noche. Los dos equipos se conocen a la perfección y serán los pequeños detalles los que decanten la victoria a uno u otro equipo.

El primer detalle será el factor cancha, que en un play off tan corto adquiere mayor importancia. Este factor cancha favorece al equipo canario, por lo que Unicaja tendrá la obligación de ganar al menos un partido fuera de su cancha si quiere clasificarse para semifinales.

El detalle más importante en el play off será el ritmo de juego. Los dos equipos son antagónicos en esto. Por un lado Unicaja querrá jugar a un ritmo alto de posesiones muy cortas, teniendo muchas opciones de imponer su juego de contraataque y llegada. En el lado opuesto estará Tenerife, que querrá jugar más veces cinco contra cinco puesto que son uno de los mejores de la liga en ese juego estático; y procurarán que Unicaja también juegue mucho cinco contra cinco porque saben de la debilidad de los malagueños cuando se ven abocados a jugar más en estático. Creo que ambos entrenadores intentarán que sus equipos se obsesionen con el dominio del rebote, como clave fundamental para imponer su ritmo de juego.

Si hablamos exclusivamente del equipo de Los Guindos, creo que su principal objetivo debe ser defender a su mejor nivel. Cuando no lo ha hecho, por ejemplo en el fin de semana de la Final Four de la BCL, ha salido derrotado. Y es que Unicaja necesita de esa defensa para dominar el ritmo de los partidos. Pero es más, Unicaja necesita defender a su mejor nivel para anotar. Esto que parece una perogrullada, es una realidad. Cuando Unicaja muestra un nivel alto defensivo, el ritmo de su juego es mayor y consigue, gracias al dominio del rebote y las recuperaciones, jugar a campo abierto donde su juego en llegada genera muchos puntos y no se ve obligado a jugar cinco contra cinco en posesiones más largas.

En ese defensa, básica para Unicaja, tendrá enorme importancia la defensa del bloqueo directo. Esta situación táctica es muy usada por el equipo canario. En esa acción son auténticos maestros Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini. El pívot georgiano, que estuvo en Málaga y no se le supo sacar ningún rendimiento, ha vuelto a ser nombrado jugador más valioso de la fase regular por segunda temporada consecutiva. Él junto al base brasileño, juegan esa situación de bloqueo directo a la perfección y sacan muchos puntos a través de esa acción ellos directamente o generando una ventaja para otro compañero castigando las ayudas de la defensa rival.

Unicaja deberá prestar mucha atención en la defensa de esta situación. En el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la primera vuelta de la fase regular, Tenerife hizo muchísimo daño a la defensa malagueña atacando bloqueo directo. Esto ya lo corrigieron los de Ibon Navarro, a través de forzar ayudas desde el lado contrario al balón para que Shermadini no se vea liberado en su camino hacia el aro tras bloquear al defensor de Huertas. Este detalle defensivo minimizó los puntos que Tenerife producía con el bloqueo directo y eso le dio a Unicaja la posibilidad de ganar, por ejemplo, la final de la Copa del Rey.

Pero será imposible que Unicaja sea capaz de jugar solo y exclusivamente al contraataque y en transición. Por muy bien que defienda seguro que surgirán muchas posesiones de cinco contra cinco. Un objetivo para ellos será que estas sean las menores posibles, pero jugar cinco contra cinco van a jugar. Y ahí será clave tener un buen porcentaje de tres puntos porque Tenerife se va a cerrar ocupando la zona para eliminar espacios para la penetración de Perry, guardando así su canasta de puntos fáciles y cerrando el rebote. Por eso será muy importante anotar desde fuera para forzar a la defensa de los de Vidorreta a salir a los tiros y generar espacios en la zona.

Seguro que este será el play off más igualado de los cuatro que se van a disputar. Cualquiera de los dos equipos puede alzarse vencedor e incluso ser capaz de ganar en la cancha del rival. Mi apuesta es que esa igualdad hará que el play off se decida en el tercer partido de la serie. Veremos a ver qué sucede…