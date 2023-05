Montana, en los Estados Unidos, se ha convertido en el primer territorio soberano que legisla para prohibir TikTok. En ese país, al menos 33 estados han prohibido ya el uso de esta aplicación controlada por China en los dispositivos de sus funcionarios y empleados públicos. La sospecha de que se producen robos de datos que van a parar directamente al Partido Comunista Chino se extiende, e incluso en Europa ya hay recomendaciones y obligaciones sobre esto en Reino Unido, Francia, Holanda, Noruega o el propio Parlamento Europeo.

La legislación de Montana (State Bill 419) es curiosa. No sólo pone el foco en la enemistad entre China y los Estados Unidos, o en la posibilidad del robo de datos. También acusa a TikTok de promover una larga lista de comportamientos juveniles arriesgados o peligrosos, desde chupar pomos de puertas y retretes para contagiarse de Covid hasta lanzar objetos a vehículos en movimiento. Todas las tradicionales gamberradas y estupideces de adolescentes -que durante varios años promovió con éxito el programa Jackass, de la MTV- se achacan ahora en exclusiva a la red china. Un ejemplo de cinismo e hipocresía.

Pero hay varios asuntos de interés en esta norma y su posible aplicación. Se ha abierto un debate sobre la constitucionalidad de la medida, ya que se acusa a TikTok de una larga lista de posibles ilícitos, sin juicio ni pruebas. En el mundo anglosajón se habla de ‘bills of attainder’ para definir estas normas, que suelen aprobarse en tiempos de guerra o circunstancias excepcionales.

Los expertos en privacidad han advertido que, en esta materia, el remedio puede ser peor que la enfermedad, y los influencers y creadores de contenidos que viven de TikTok han anunciado medidas legales para oponerse a una norma que consideran un acto de censura. Pero la cuestión más relevante es la capacidad tecnológica de hacer cumplir esta ley, ya que las grandes tiendas de descargas de aplicaciones (App Store y Google Play) trabajan con IPs de ámbito nacional, lo que hace que sea muy difícil conseguir que no haya descargas de TikTok o que no se use esta aplicación en un solitario estado de los Estados Unidos. La posible elusión podría obviarse, además, utilizando las llamadas Virtual Private Networks (VPN), que cualquiera puede instalar en su dispositivo. Una solución que ya están aprovechando los habitantes de Utah que quieren seguir accediendo a la web PornHub, prohibida por los legisladores estatales. Estaremos atentos.