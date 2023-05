La convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez es como esa cerveza un día de resaca. De manera que más que resacón electoral hay, de nuevo, ganas de marcha con el cuerpo otra vez en modo electoral. Así, se acumulan las noticias sobre pactos, estrategias, listas electorales, conformación de gobiernos locales, mítines y calendarios. Otra vez. En el PSOE ya comienza la elaboración de las listas al Congreso y Senado. Al menos la elaboración en cafés y cenáculos. Mal presagio el que a uno le lleguen los nombres de siempre. Daniel Pérez parece que va a seguir en lo municipal. Y como secretario general, se cobrará (vetando nombres) alguna afrenta.

De Torremolinos llega la noticia de que Pedro Fernández Montes abandona la política. Nada es eterno salvo De la Torre. No hay que hacer leña del caudillo caído pero se veía venir que, espoleado por el deseo de venganza contra el PP y henchido de rencor contra Margarita del Cid, que ha barrido, poco iba a comerse. Y sin su red clientelar de otrora. En Mijas, se da por hecho que Juan Carlos Maldonado apoyará a Ángel Nozal, del PP, con lo que Maldonado iría completando el círculo ideológico que lo llevó a militar en el PSOE, luego en Ciudadanos y ahora en Por (su) Pueblo. Josele González, un estupendo alcalde, ha sido uno de los que ha recibido la patada en el culo que iba destinada a Sánchez o a Podemos. En la confluencia de izquierdas de la capital sopesan si ‘fichar’ a Reme Ramos (que iba de tres por Málaga y no ha salido) como técnico del grupo municipal, aunque también sopesarán a dónde les ha llevado el malestar que entre sus propias bases generaron después del pucherazo que la descabalgó como candidata. Mientras, el alcalde De la Torre (que en esta campaña ha sido más obediente que nunca con sus asesores) se apresta a repescar a los que no incluyó en la lista pero tuvieron puestos en este pasado mandato. ¿Cuántas veces y a quiénes habrá preguntado ya a esta hora Juan Cassá qué hay de lo mío?

A Susana Díaz la han largado de la Diputación Permanente del Senado, lo cual la obliga a momentánea cesantía con merma de salario. Castiguín (¿dónde más duele?) por haber hecho campaña por su cuenta. Mucho se habla de que Sánchez, con la convocatoria electoral, cercena el debate interno sobre él. Pero de paso le hace el favor a gentes como Espadas, al que los susanistas esperaban en la esquina del 28-M. Patricia Navarro, presidenta provincial del PP, no descarta ningún socio para gobernar en Mijas y en Vélez, o sea, que tiene menos complejos: no hay veto a Vox. Feijóo sin embargo ordena congelar o magrear un poco, disimular, las negociaciones para que el PSOE no utilice los pactos con ultras como argumento de campaña. Y no quiso Navarro refrendar expresamente a Francis Salado (lo pueden leer en estas páginas) para la Diputación. «No es momento de abordar ahora ese debate». Anda que no.