Federico Chabod y aquellas lecciones magistrales de la Sorbona

El maestro Federico Chabod, uno de los más grandes historiadores europeos, nos dejó uno de sus legados más importantes en la recopilación de aquellas lecciones magistrales en la Sorbona. Versaban éstas sobre la reciente historia de Italia. Fueron impartidas en el marco sagrado de la universidad parisina. «L’Italia Contemporanea (1918-1948 - Lezioni alla Sorbona» es sin duda un libro fascinante. Fue publicado por primera vez el 26 de julio de 1961, gracias a la clarividencia de los directores de una gran editorial turinesa, capitaneada por el inolvidable Giulio Einaudi. Se uniría pronto ésta a otras obras maestras del ya legendario historiador italiano, también intrépido alpinista. Como su «Historia de la idea de Europa», «Carlos V y su imperio» o sus «Escritos sobre Maquiavelo». Y tantas otras. Es bien sabido que coincidieron en España, en la docta Simancas, el maestro de Aosta, inspirador del Canon Chabod, con otro gran historiador: Fernand Braudel.

Por respeto a una bellísima lengua hermana, la italiana, y también por obligada y grata cortesía con mis muy amables lectores, me permito copiar y traducir del italiano este pequeño resumen que aparece en la contraportada del libro de don Federico Chabod al que ‘ut supra’ he aludido: «La storia del regime fascista viene reconstruita in questi lezioni di Federico Chabod alla Sorbona (1950) con indubbia imparzialità, benché l’autore non nasconda mai le sue radicale convinzioni antifasciste. La disamina che Chabod fa dei motivi che assicurarono larghi consensi alla dittatura fascista e di quelli che in seguito glieli fecere perdere, è veramente incisiva nella sua objettività. Con il 1936-37 si apre la fase della della rottura definitiva fra il regime e il paese; il regime non ha piú il consenso della nazione e la guerra mondiale non farà che allargare il profondo abisso che s’è scavato tra il paese e Mussolini».

Paso a mi modesta traducción al castellano: «La historia del régimen fascista aparece reconstruida en estas lecciones de Federico Chabod en la Sorbona (1950) con una indudable imparcialidad, aunque el autor no esconde nunca sus radicales convicciones antifascistas. El examen que Chabod hace de los motivos que aseguraron largos consensos a la dictadura fascista es verdaderamente incisivo por su objetividad. En el 1936-37 se abre la fase de la ruptura definitiva entre el régimen y la nación; pues el régimen ya no tiene el consenso de la nación y la guerra mundial solo conseguirá ensanchar el profundo abismo que se ha abierto entre el país y Mussolini».

(Copio también esta nota de los editores: «Este volumen contiene la primera traducción al italiano de una serie de doce lecciones impartidas por Federico Chabod en el Institut d’Études Politiques de la Universidad de París en enero de 1950, siendo entonces un texto prácticamente desconocido en Italia. Las citas contenidas en el texto en francés han sido controladas en el original en italiano y reproducidas en toda su integridad. Del mismo modo se ha procedido a corregir alguna que otra imprecisión que se advierte en la edición francesa. Las traducciones estuvieron entonces a cargo de Simona Martini Vigezzi y Sergio Caprioglio»).

El vigor, la eticidad y la lozanía de estos textos de un maestro indiscutible, además del limpio sentido crítico que los ennoblecieron, me permiten, con todo respeto, el atrevimiento de recomendarles su salutífera lectura.