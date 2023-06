Incidente 'Woke'

Las redes sociales son un filón para el control político ciudadano, con que prenden irascibilidad y odio bajo una pira de leyes torticeras. Ello propició el movimiento ‘woke’, que podría definir a ‘escandalizados moralizantes’ que se indignan e imponen su moral, virtual o realmente.

Mucha temática les enciende la mecha, pero uno de estos tarados simuló que nos iba a atropellar en un paso de peatones a mi hijo y a mí hace unas noches, porque quería que nos bajásemos de la bicicleta para cruzar.

Las normas que no contemplan la realidad, elaboradas por quienes no conocen ni viven su regulación, están llamadas a ser descuidadas por los ciudadanos. La actual normativa de la bicicleta trata a todo ciclista como profesional y lo saca de las aceras, que lejos de permitir el cómodo paseo a pie, se colapsan con cruceristas, excursiones, cicloturistas, patinetes de alquiler, tenderetes, quioscos, eventos… Si a mi hijo de 11 años y a mí, o a vosotros, os atropellan en el paso de peatones montados en la bici (no motorizada), no nos considerarán peatones, aunque sí lo seríamos en patines o en patinete sin motor o en ‘skate’, por ejemplo. No me parece normal este trato.

Si nos atropellan en carril 30 Km/h, cuando los autobuses del Consorcio y EMT van a más del doble y muchos coches o motos a más de 80, nos matan o nos quedamos impedidos. ¿Nos cuidarán legisladores o políticos?, mejor voy pidiendo la eutanasia.

Seguro que ningún político que apoyó este galimatías (Derecha o Izquierda) usa la bicicleta como método alternativo de movilidad. Cuando los cataríes hagan el Puerto Deportivo de San Andrés y la vergonzante Torre rascacielos del Puerto, quizás lloverá combustible, ¿para qué bicicletas, carriles bici, energía eólica o solar?