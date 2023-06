Defender para atacar

Seis años han pasado desde la última vez que Unicaja jugó las semifinales de la ACB. Seis años que han sido un auténtico calvario para el club y sus aficionados. Más para sus aficionados puesto que la entidad bancaria seguía haciendo una gran apuesta económica. Es cierto que no como los años de gloria del equipo con Scariolo, pero el presupuesto permanecía entre los más potentes de la ACB. Se seguía fichando jugadores con grandes salarios, incluso se pagaban traspasos, pero está claro que la gestión desde los despachos del club no fue la más acertada.

Ahora todo ha cambiado. Este equipo ha hecho más en tan solo nueve meses que todos los equipos, jugadores y entrenadores que han pasado por aquí en estos seis años. Y es que han llenado el Carpena. Esto es el mayor logro que se ha conseguido por encima, incluso, de la Copa del Rey.

Ahora, después de arrasar al Tenerife en cuartos de final (arrasar, parece mentira), Unicaja se planta en semifinales para enfrentarse en un play off a cinco partidos frente al Barça. Todos entendemos la dificultad de ganarle tres partidos a un equipo de Final Four de Euroleague. Pero me da que los que no están muy contentos con el cruce son los catalanes, porque saben perfectamente que este Unicaja puede mantenerles el pulso físico.

Los malagueños se presentan a este enfrentamiento con la moral por las nubes, con cero presión y dispuestos a que la eliminatoria sea larga. Es como si no quisieran marcharse de vacaciones, como si la ambición de este equipo no estuviera saciada después de ganar un título y estar el la Final Four de otro. Y esto lo saben los de Jasikevicius. Muchos dicen que aquel vestuario no está en su mejor momento, así que deberán andarse con ojo porque se pueden encontrar con que Unicaja les robe el factor cancha en uno de los dos primeros partidos del play off, que se disputarán en Barcelona.

¿Qué deben hacer los de Ibon Navarro para ganar este play off? El principal punto radica en lo mismo que deben hacer para ganar: defender a un gran nivel físico y de actividad. Defender bien es una obsesión para todos los entrenadores. Todos hemos oído, incluso utilizado, expresiones tan manidas como aquella de que ‘el ataque puede ganar un partido pero la defensa gana campeonatos’. En el baloncesto actual nadie duda que sin defender es imposible ganar. Pero es que Unicaja necesita defender a un nivel muy alto para competir. Y esto es porque el ataque de los malagueños empieza en la defensa. Les permite correr y jugar posesiones muy cortas a pocos segundos, situaciones en las que tienen un alto porcentaje de acierto consiguiendo muchos puntos. Pero es que, además, su intensidad defensiva es fundamental para dominar el ritmo del partido.

Está fresco en la memoria de todos la Final Four de la BCL, donde había grandes esperanzas puestas para lograr el título. En esos dos partidos que disputó Unicaja no mostró su mejor versión defensiva. Defendió a su mejor nivel solo algunos ratos y no fue suficiente. Tuvo opciones de ganar ambos partidos pero los acabó perdiendo. Sin ir más lejos, el pasado viernes en el segundo partido contra Tenerife, vimos en el primer cuarto como fue dominado por Tenerife debido a que la defensa malagueña estuvo a merced de lo que proponía el Lenovo. El mejor ejemplo de lo que os digo fue este, en ese primer cuarto con la defensa doblegada, Unicaja solo pudo anotar trece puntos. Sin embargo, cuando el equipo reaccionó defensivamente, cuando apareció la intensidad, no solo dominaron el ritmo del partido, no solo pasaron por encima de Tenerife. En los tres cuartos siguientes hicieron una media de 28 puntos por cuarto.

Cuando defienden recuperan posesiones, corren, pueden atacar llegando sin que la defensa contraria esté organizada. Cuando tienen que jugar cinco contra cinco tienen más problemas. Es evidente que han mejorado en su juego estático, pero es indudable que son mucho más felices cuando juegan a campo abierto. Perry, el líder claro de este equipo, es posiblemente el mejor jugador a campo abierto de la competición.

Ante el Barça será fundamental dar la mejor versión defensiva del año. Pero se abrirán otros aspectos fundamentales para dominar. El de mayor importancia será el rebote. Los catalanes saben que cargando el rebote de ataque paran ese juego malagueño de jugar al contraataque. Por eso será básico dominar el rebote defensivo.

Bueno, todos preparados para vivir una semifinal de Liga ACB después de tantos años. Y creo que vamos a vivirla con opciones reales de dar mucha guerra. Y ellos lo saben…