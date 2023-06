Ni un paso atrás, Pedro

Bueno, si te dicen que el pueblo ha hablado, no te lo creas del todo, te sigue queriendo, pero le han ido con mentiras y está algo confundido, nada más. Y lo mismo le pasa a tu hombre aquí, él lo veía en los barrios, que había aires de cambio, lo que pasa es que desde el poder, desde el Ayuntamiento…, ¿qué te voy a contar?...

Sé que no has quedado satisfecho con que te vuelvan la espalda, pero no hay mal que cien años dure, y dices bien eso de que la campaña del adversario será sucia y con barro, y lo ha sido ya con el cuento ese de la compra de un puñado de votos por correo. De dimitir nada, ni se te ocurra, no des ese mal ejemplo, mira las bases, calladitas -muy valientes-, con el cartelito en la puerta de la habitación de no molestar. Ese es el camino, ¿tú no escribiste ‘Manual de resistencia’?, que fue Irene Lozano, bueno, pues la tesis doctoral, que tampoco, no importa, lo importante es resistir, tú vales mucho… Además, has convocado nuevas elecciones, así te aseguras que no dimita nadie, el partido os requiere en la nueva Cruzada contra la extrema derecha mundial, ¿acaso no eres presidente de la Internacional Socialista?, el mundo te necesita, y lo sabes, lo sabemos todos.

Están muy lejos aquellos tiempos en los que Joaquín Almunia dimitía en la misma noche electoral del 12 de marzo de 2000 ante las cámaras de televisión. De eso ya nadie se acuerda. Pero a ti sí te echaron una noche, la del 1 de octubre de 2016, y eso te dolió, es humano, yo te comprendo, pero te repusiste y resucitaste, y eso solo significa que no estabas muerto, y aquí estás, en la lucha, como siempre.

Del secretario regional andaluz tampoco hay que preocuparse…, hay que hacer como si los resultados no fuesen con él, aunque él esté ahí porque su antecesora perdiera el gobierno, pero ahora es distinto, él te es fiel, la otra no. Que el secretario regional de Organización haya dimitido no me gusta, aunque solo de ese puesto, de ninguno más, por ejemplo de la Mesa del Parlamento; mesura ha pedido después de que lo involucrasen arteramente en un caso de secuestro, presunción, por favor, que estamos en un Estado de derecho.

El otro día le leí a un listillo aquello de «¡qué escándalo, aquí se juega!», lo del capitán Renault, en Casablanca, ya sabes, mientras se guardaba sus billetes en la cartera, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros?, pregunto. Nada. Aquí nadie vive del momio, ¡qué cosas! Puede cerrar Calzados Hinojosa, un siglo en calle San Juan, pero nosotros no, de ninguna manera, son 144 años de historia que no se pueden tirar por la borda, los españoles encenderemos muchas velitas más de cumpleaños, créeme. ¡Ah!, y no hagáis caso a esas voces extremas que dicen que los políticos son los empleados del pueblo y que con el voto nos contratan o despiden, ¿habrá un absurdo mayor?, somos nosotros los que contratamos al pueblo. Sería como llamar a Desokupa, y a esos fachas ni agua.

Además, mira a tu alrededor, ¿acaso se van las niñas del Resplandor?, pues no, se quedan. ¿Y la Modelo?, ahora al frente del Movimiento Sumar…, el Movimiento otra vez…, por eso puedes llevarte todos sus votos. Y te digo más, y el Gordo lo entenderá, lleváis cuatro años juntos, si escenificas ahora un poquito de pelea con los chicos del norte muchos votantes volverán a ti.

Una última cosa, no te creas esa definición de democracia de Adam Przeworski, aquel sistema en el que los mandatarios que buscan la reelección tienen posibilidades de perder. No, tú eres un ganador, cuando se tiene el poder hay que conservarlo, cueste lo que cueste, muchas gentes dependen de nosotros para vivir, no dejaremos a nadie atrás, lo hemos repetido muchas veces. Piensa en cuantas dificultades te has visto y cómo las has superado, si hasta tus enemigos lo han reconocido. Pero si tienes a la presidenta Úrsula, al secretario general Gutérres, si te ha recibido hasta Biden… El mundo es de los que se atreven. Ni un paso atrás, Pedro.

Carolina Coronado lo dijo alto y claro:

Nada resta de ti... Te hundió el abismo...

Te tragaron los monstruos de los mares.

No quedan en los fúnebres lugares

ni los huesos siquiera de ti mismo.