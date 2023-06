A raíz de un libro que estoy leyendo sobre las apariciones de las almas del Purgatorio a la vidente austríaca María Simma, fallecida en 2004 a los 89 años, creo oportuno puntualizar sobre este tema tan controvertido. A la pregunta de Nicky Eltz, su entrevistador, de si vio almas de sacerdotes y obispos, ella respondió que sí por distintas causas, entre otras, por dar la comunión en la mano sin autorización de la Iglesia. Antes de seguir quiero salir al paso de quien dice que todas eran apariciones falsas, e incluso heréticas. Cierto que no podemos afirmar que todas fueran reales, pero llamar herejía a decir que pueden salvarse personas de otras religiones o alguien que se suicida si pide perdón a Dios en el último instante es no entender nada de su libro, cuando me consta que ha habido auténticas conversiones con su lectura. María Simma fue una mujer que desde pequeña tuvo el don de estas visiones y que no pudo ser monja por su precaria salud pulmonar. Además, Juan Pablo II la llamó venerable y el tema es investigado por la Iglesia. Viene esta cita al caso de que ella no admitía la costumbre modernista de comulgar en la mano.

Aquí conviene hacer un poco de historia. En la última cena, tras la bendición, Jesús fue repartiendo los trozos de pan a sus apóstoles. Al principio de la Iglesia era habitual comulgar en la mano, aunque ya en el siglo IV, San Cirilo de Jerusalén puso condiciones como la inclinación de cabeza al recibir la sagrada forma, posición de las manos y meterse la hostia en la boca ante el sacerdote. Fue a partir del s.XI cuando se impuso comulgar en la boca para impedir ciertos abusos cometidos. El propio Santo Tomás de Aquino defiende comulgar en la boca pues algo sagrado como el cuerpo de Cristo sólo debe ser tocado por las manos consagradas del sacerdote. El P. Pío nunca recibió ni dio la comunión en la mano, al igual que otros santos. El tema fue muy controvertido y tratado en algunos concilios. Además, Calvino, protestante, no se oponía al rito de la mano pues no creía en la presencia de la divinidad en la hostia. Andando el tiempo, el 29 de mayo de 1969, el Papa Pablo VI, aun prefiriéndose la boca, autorizó comulgar en la mano, directriz que siguieron sus sucesores, incluido el actual Papa Francisco, de modo excepcional, siempre que fuera aprobada por la correspondiente Conferencia Episcopal. Ni que decir tiene que este uso se extendió a causa del coronavirus por causa de fuerza mayor.