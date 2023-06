Y, EN ESO, LLEGÓ AZNAR

Aznar, un presidente que no hizo nada por la paridad, se cachondea con tirria de la nueva ley aprobada por el Gobierno. Como aún arrastramos el machismo, muchos consejos de administración, por negar el puesto a mujeres válidas, están plagados de hombre mediocres. La Ley de Paridad obliga a que haya al menos un 40% de ellas en los consejos de administración de grandes empresas, listas electorales, órganos constitucionales y Gobierno. Que ningún machirulo meritocrático se sienta amenazado. No tendrá que competir en desigualdad de oportunidades. Solo que ahora se tendrán que tener en cuenta los méritos reales de muchas mujeres válidas y preparadas que antes se estrellaban en los techos de cristal. Desde ya no habrá más remedio que tenerlas en consideración porque, quieran o no, deberán incluirlas.

Miguel Fernández-Palacios Gordon. Málaga