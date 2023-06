¿Funciona el país?

Puede que la pregunta del título no interese a muchos en el mundo de la cosa pública. Descompongamos la cuestión en una larga lista, que por ejemplo tenga en la parte más alta el sistema público y privado de salud, en la parte media el estado de las carreteras o la gestión de trámites para emprender cualquier cosa y en la parte baja una infinidad de asuntos en apariencia mínimos que nos afectan en la vida cotidiana, por ejemplo el funcionamiento de las duchas en la playa a la que vamos a darnos un baño al comienzo de temporada. Unos dependerán de una administración y otros de otras, pero ¿funcionan?. Han pasado ya más de 40 años de aquella campaña que llevó al poder a Felipe González bajo el slogan «por el cambio». Cuando le preguntaron qué era el cambio dijo: «El cambio es que el país funcione». Me temo que, haya un único debate o una docena, esta cuestión no entrará en campaña.