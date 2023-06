Le digo que hay columnas que se escriben solas y que algo de paranormal debe haber, o que te las escriben, porque lo de Amparo Rubiales, líder sevillana del PSOE, presidenta, vamos, que dice de Elías Bendodo que es un «judío nazi»… Hace falta ser, pongan ustedes el adjetivo, por favor. ¿Y del delito de odio qué?, ¡ah, que es para los otros!, ya. Como dice Elías, se califica sola la susodicha. Qué miedo si algunos tuvieran a sus órdenes una escuadra. Como esos antisistema que han provocado brutales disturbios en Leipzig por la condena de la «cazadora» de neonazis; es decir, que la criminal emboscaba a sus enemigos para apalizarlos y, lógicamente, la condenan, y entonces sus fans se lían a pedradas con la Policía. También ellos mismos se clasifican entre los de cuerpo alargado, hocico puntiagudo y orejas largas. Lo dejo ahí. Menos mal que Macron -travestido de Thatcher- le gana el pulso a la calle, como debe ser, impidiendo que los bárbaros dicten su ley, no ya la de la selva, que es la que hay, sino una más allá de la floresta y donde empieza la oscuridad.

Claro, que nada de esto se explica si no acudimos a Steve Taylor, profesor de Psicología de la Universidad de Manchester, quien señala el narcisismo y el ansia de poder como las características principales de los psicópatas en política, que no son pocos y todos conocemos a muchos.

Después, están esas mujeres que más de veinte años después dicen que fulanito (Trump, un poner) me violó, Jean Carroll, y es que antes no pudo hablar por una afasia sobrevenida, o Tara Reade, también acusadora de agresión sexual, igualmente aquejada de mudez prolongada, pero de Biden, lo que es peor, porque los demócratas tienen el segundo dedo de la mano petrificado de tanto acusar a los demás.

Pero todo tiene su recompensa en la vida, y si Narciso nos regala en las listas a Carmen Calvo y a José Luis Ábalos pues nos llena de un voluptuoso placer. Fíjense, Carmen de España, con esa gracia que Dios le ha dado, pretendía «que la UNESCO legisle para todos los planetas», y explicaba que «estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie», y así. Ábalos es otra cosa, pero se podría rodar una película con las maletas de Delcy en Barajas y su policía de cabecera abriéndole paso. Berlanga habría disfrutado, desde aquí te lo brindo, Luis. Otro Luis, Carandell, también, en su Celtiberia Show.

Pero los otros no se dan por aludidos del resultado electoral, y Espadas y Dani Pérez no dimiten, y si ellos no tienen responsabilidad alguna, ¿quién la tiene?, ¿son acaso irresponsables?, ¿o es que la sorpresiva nueva convocatoria sirve para eso también?, qué cosas tiene el señorito, que decía Gracita Morales. Pero si las urnas son las juntas generales de accionistas de España…

Pero lo que ya es gozo es que después de que se instase desde el gabinete del doctor Caligari que parlamentarios alemanes vinieran a España para fiscalizarnos el agua que empleamos en el cultivo de las fresas en Huelva, y no vengan… los suspiros de alivio, como un orgasmo nacional, se escuchan al otro lado del Estrecho -que es desde donde nos escuchan, claro-. Que el Kaiser se olvide de las colonias hasta después de las elecciones, por favor, y si es para siempre pues fantástico. Después pasa lo que pasa y es que en el norte de Kosovo apalean a los soldados de la OTAN.

Ahora, que algunas verdades se van conociendo, no se pierdan la lectura de «Nada más que la verdad», de Georg Gänswein, el que fuera secretario personal de Benedicto XVI y hoy arzobispo. El peronismo no sale muy favorecido, es verdad, pero qué se le va a hacer. De todas formas, ya han movido sus peones y en el próximo cónclave, y sin necesidad del voto por correo, ya tienen sus resultados. No sé para qué esperar más. En el cuscús político de aquí, hay que currárselo casa por casa, como en la toma de una gran ciudad por la infantería. Lope de Vega lo clavó, pero acabo de leérselo a la valiente Inma Castilla de Cortázar, patrona fundadora del Foro Libertad y Alternativa:

«(…) y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. De cuantas cosas me cansan fácilmente me defiendo, pero no puedo guardarme de los peligros de un necio».