Hay camino

Lunes. A estas alturas, lo más original que se puede ya escribir sobre el Camino de Santiago son las impresiones propias. Llegamos al fin a la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela tras cinco jornadas de marcha desde Sarria, en Lugo. 117 kilómetros. Llevo una rodilla hecha cenizas que no ha parado de protestar por los últimos tres kilómetros, casi todos cuesta abajo. Me arden los pies. La plaza está llenísima y nunca en mi vida (¿tal vez en el Interrail?) he experimentado un cansancio semejante. La tarde se va entre pulpo, percebes, vieiras y copas en el Parador, donde un camarero malagueño nos relata cómo es el día a día de esta ciudad. Confraternizamos con otros caminantes.

Martes. A las nueve de la mañana, el mercado de Santiago está casi desierto, con esa calma que precede al bullicio. Es un mercado de muros de piedra por entre las cuales incluso asoma la vegetación. Brumas. Visitamos la tumba del apóstol y tramitamos la compostelana, el documento que acredita la gesta del peregrino. Sale el sol. Va a ser imposible visitar todas las tascas de la ciudad. Pero hay que intentarlo. A la noche, una voz cansada de comandante, o tal vez una voz de comandante cansado, anuncia que la inestabilidad galaica va a producir turbulencias. De siempre, la palabra turbulencias y la tranquilidad han sido incompatibles. Caigo frito. Miércoles. Escribiría ahora mismo un ensayito titulado ‘De la felicidad, no siempre nunca bien ponderada, que propicia el confort del hogar’. Las ampollas han retrocedido. Algo. Cojeo de la cama al baño y del baño a la cocina. Creí que el sofá estaba más cerca. Después de tantos días de intemperie, caminatas, bosques, paisajes, lluvias, solazos, hoteles y restaurantes, paladeo el gozo y la satisfacción de haber culminado el Camino. Y de estar en casa y no tener que salir en todo el día. No hay leche para el café. Jueves. Presento en el Club Mediterráneo la novela El latido del Mar (grupo Planeta), del escritor barcelonés afincado en Madrid Jorge Molist. Molist es un superventas, hombre afable y documentado que domina la historia medieval y que fue directivo de empresas por todo el mundo. Ingeniero de formación. En su charla, aprendemos mucho de los almogávares, las cruzadas y el Mediterráneo. También sobre el mítico Roger de Flor, protagonista de la novela. Con diez años se embarcó en galeras. A la cena posterior acude también Eduardo Cestino presidente del Club, que habla apasionado de nuevo proyectos. La copa de vino me ayuda a soltar nervios y cansancio. Somos ocho comensales y hay una charla amena y distendida mientras la noche toma posesión de La Farola, del dique de Levante y de la playa. Es una invasora silenciosa, que quizás cause menos estragos que esos mercenarios de la Corona de Aragón. Noticia: duermo estupendamente. Viernes. En lo de Jesús Vigorra, en Canal Sur, hoy estamos Javier Rubio (ABC) y Raquel Montenegro (El Día de Córdoba). La jornada viene muy política, para variar. Me siento algo desconectado e imagino, rememoro, en las pausas del programa, una de esas praderas gallegas con horreos, vacas, casitas de piedra gris y ermita. Lejos del ruido mundanal. Cogería ahora mismo otra vez la mochila. Creo.