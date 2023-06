Estudié el bachillerato en un colegio de la Compañía de Jesús, el CES San José en Málaga. Digo esto así, a modo de filiación, para asentar este artículo y anclarlo al espacio y al tiempo. Este colegio es, además, cosa de familia puesto que mi padre estudió allí todo lo que se podía estudiar. Un colegio de jesuitas de marcadas convicciones religiosas, fundado por un hombre, un cura, que creyó que los hijos de los obreros merecían una oportunidad.

Antes de mi paso por la escuela, la forma cariñosa en la que todos los exalumnos nos referimos al colegio, yo ni siquiera había imaginado ser maestra. Por aquel entonces creía que había un muro infranqueable entre profesores y alumnos y cuanto más lejos de un instituto mejor. Pero en la escuela encontré a profesionales que me enseñaron el otro camino de la enseñanza, que la comunidad educativa es un todo en el que el alumnado también tiene cabida. Hoy que falta justo una semana para examinarme de mis oposiciones me quiero acordar de algunos de aquellos grandes docentes, con los que aún sigo teniendo trato. Están Javi Cuevas, Luis Martín, Encarnita, Kika, Inmaculada Lara y, por último, María José Herrera, mi tutora y mi profesora de inglés, a la que pido perdón por los quebraderos de cabeza que le hice pasar.

Quiero ahora volver sobre mis pasos y hablar otra vez sobre el fundador de la escuela. Se llamaba Francisco Mondéjar, pero era conocido por todos como padre Mondéjar. Dedicó su vida a la formación de los hijos de los obreros, a dar educación de calidad a aquellos que no podían pagarla, a enseñar la cultura del esfuerzo y el trabajo a muchas generaciones.

Cuentan aquellos que lo conocieron que nunca tuvo nada suyo, que todo lo que alguna vez tuvo fue a parar al colegio y que al ser un hombre bueno y de fe, cuando no sabía cómo iba a correr con los gastos de tanto niño, solía decir esta frase, «Dios proveerá», y las cosas de algún modo terminaban saliendo bien.

Todo esto ha venido porque la lluvia me pone nostálgica y he pensado en mi tiempo en la escuela, en cómo siempre me siento en casa cuando vuelvo y en la importancia que tienen en nuestras vidas los buenos maestros. Estoy muy segura de esto último porque, aunque yo no conocí al padre Mondéjar, mi padre sí.

Y es en estos días cuando la incertidumbre me asalta y pienso que no conozco a Platón y no me suena de nada Nietzsche y no quiero ni hablar de Heidegger, que mi padre suele decirme «has hecho tu parte, así que no te agobies que Dios proveerá».