Tras el babuchazo en toda la cara que se llevó más de uno hace unos días tras las elecciones municipales, la ciudad comienza de nuevo a acomodarse en sus historias básicas y habituales.

En las cofradías siempre alguno peleando con otro por intereses personales y carencias de reconocimiento, en la política pensando unos en el bien común y otros en sus cosas y en las redes sociales la pena y el drama vendidos al mejor postor en lo que un amigo denomina como nueva pornografía y que se define así a la perfección.

Sea como fuere, la rueda sigue girando y Málaga se aventura a encaminar con cierta armonía unos años que se aventuran prometedores.

Con esta ola de positividad que me estoy inventando mientras escribo, asumiendo que prontito la torre del Puerto irá para arriba y los apartamentos turísticos seguirán comiéndose a bocados la ciudad, sí que sería bueno asumir ciertas realidades que no queremos ver pero de las que somos protagonistas y también responsables.

El odio al turismo no es nuevo. El famoso eslogan de «al turismo una sonrisa» tenía su mensaje claro que vertebraba dos ideas: hacedle la ola al de fuera y no sean antipáticos con ellos.

Nada más lejos de la realidad pues nuestra ciudad, por poner un ejemplo, está organizada y definida de manera clara -y bastante elegante para como podría ser- para el turista.

La cuestión es que los graves problemas de la sociedad actual, entre los que se sitúa la vivienda en el puesto quizá más elevado, lo relacionamos de manera directa con los visitantes que aquí acuden. Una pescadilla que se muerde la cola pero que solamente ha transformado realidades que anteriormente no siempre eran beneficiosas para la ciudadanía.

Este universo turístico ha sido aprovechado por los políticos como arma arrojadiza en unos intentos poco productivos -resultados electorales mediante- por enfrentar a los ciudadanos con la maquinaria turística.

Las arengas son muchas y las comparaciones y dramas incalculables. Llegados de todos sitios, pero muy especialmente de los sectores políticos de tendencia de izquierda supuestamente más pura. La izquierda gourmet. El elixir de la progresía. Lo que antes se juntaba todo en Izquierda Unida pero que ahora tiene muchísimos nombres.

En este sentido, cabe destacar la gran actuación del candidato a las municipales del nuevo partido de Teresa Rodríguez que se hizo viral por poner pegamento a los candados que guardan llaves de apartamentos. Una heroicidad que estuvo super bien pues, de esa manera, al menos esta persona pudo aparecer en los sitios.

Por cierto. Abro paréntesis. Recuerdo que me dieron la del pulpo en redes sociales por escribir sobre el candidato y el desprecio de ese partido hacia Málaga por poner a alguien así. Hoy mismo, mientras escribo esto, leo que Adelante Andalucía -así se llama el partido de Teresa Rodríguez-, no presentará listas por Málaga a las generales. Están pensando si las presentan por Cádiz y Sevilla. Un gesto que evidencia, one more time, que Málaga importa un pepino a este partido que tiene más centralismo de lo que arenga mientras usa la blanquiverde de todos para usarla a favor solamente de algunos. La vida. Cierro paréntesis.

Podemos y sus denominaciones también usaban el turismo como el drama más absoluto en nuestra ciudad. Pero el cálculo no era el correcto. Málaga crece. Se hace mayor, importante y por consiguiente cara. Pero eso no es culpa del turista. Es culpa del modelo y el desarrollo de las grandes capitales. Si creces, encareces.

Siempre quedará mejor vivir de la melancolía falsa pero es una manipulación que suele llevar a engaño. Por eso, no queda mal recordar algunos datos que deben hacernos reflexionar.

La mayoría de viviendas turísticas son de particulares. No de fondos de inversión del hijo de Aznar. Son de María Teresa que tiene el piso de su madre en Huelin y le ha puestos unos muebles de Ikea y se lo alquila la niña por Airbnb. O de Manuel que tiene dos pisos o tres, vive bien y ahora le renta más el turístico que el de larga temporada. O el de Vicente, que tuvo mala experiencia con sus inquilinos y prefiere ganar lo mismo o incluso algo menos pero tiene su casa disponible cuando quiera «por lo que pueda pasar». Y no olvidemos que el Centro actual está prácticamente sin habitar. Pero hace unos años la gente era la misma -un poquito más-. Porque el resto estaba muerto. Derribado. Un gran solar podrido. Esa realidad existe en Málaga. Y está construida por malagueños.

Y también son malagueños los que ladran, destripan y protestan porque en la Plaza de la Constitución haya abierto un bar de guiris que sirve cerveza y calamares congelados en vez de mantener el icónico Café Central. Y en este punto es bueno decir: Tú. Persona que raja tanto sobre el bar de guiris: ¿Y tú? ¿Tú ibas al Café Central? ¿Tú consumías allí? ¿Comprabas maletas en Pérez-Cea? ¿Comprabas discos en Candilejas? ¿Y alpargatas en Hinojosa?

Os adelanto la respuesta: no. ¿Entonces qué estáis contando con vuestras penas?

A ver si ahora va a ser un drama que en la plaza de la Constitución haya un bar lleno de turistas bebiendo cerveza a las doce de la mañana, cuando lleva siendo así desde hace muchísimos años y con el nombre antiguo por el que ahora muchos lloran.

Menos llanto y más entender la realidad. Que hay gente, de aquí, que se jubila y cierra porque le da la real gana. Que hay gente, de aquí, que alquila sus casas y pisos a guiris para que se pongan listos de papeles a vino peleón, porque quieren y les ha venido así la vida. Que en nuestra ciudad el personal se desgañita por meterse con el de al lado o el de arriba mientras no prospera ni una mijita.

El peine sigue sin peinar en la capital del sur de Europa. Pero ahora es mucho más pesado porque tiene Twitter.

¡Viva Málaga!