Esta tarde a las 18.30 horas, en el Martín Carpena no habrá ni un asiento libre para ver el tercer partido del play off semifinal que Unicaja disputará frente al Barça. La serie viene de la capital condal empatada a uno, después de la victoria de los malagueños en el partido del viernes. Y no viene con un cero a dos porque Unicaja entró en el primer partido demasiado tarde y porque el trío arbitral regaló a los catalanes cuatro puntos que son decisivos en un partido que se pierde por tres.

La dificultad es muy alta todavía. El Barça puede ganar en Málaga perfectamente un partido. Incluso los dos. Pero todos sabemos, ellos también, que en el Carpena Unicaja juega con un plus de energía. Esa energía está siendo una de las claves de la eliminatoria. El Barça es uno de los equipos más poderosos físicamente de Europa. Sin embargo, se está viendo superado en energía e intensidad por un Unicaja que sigue siendo fiel a su filosofía de jugar con doce jugadores y rotaciones cortas. Parece sorprendente que Unicaja esté dominando en estos dos partidos el rebote, pero esto es una realidad. Minimizar el rebote ofensivo del Barcelona limita los puntos de segundas opciones de los catalanes y permite correr a los malagueños. Los de Jasikevicius solo pueden parar el contraataque de Unicaja con faltas tácticas. Ambos equipos están usando la misma arma defensiva para defender a los mejores jugadores ofensivos contrarios, que no es otra que atacarles. Mientras los de Ibon Navarro atacan cada vez que pueden a Laprovittola en uno contra uno, los exteriores del Barça hacen lo propio con Brizuela. Ambos no están jugando sus mejores partidos en esta serie. Es entonces cuando tienen que aparecer otras referencias ofensivas y en el segundo partido de la serie, el que ganó Unicaja, apareció Carter, creando constantes ventajas para él o para sus compañeros y siendo fundamental para atacar la defensa de cambios que el Barcelona utiliza con mucha frecuencia. Hay que hacer muchas cosas bien para ganarle al Barça. La principal después de ver los dos primeros partidos es anotar más de veinte puntos por cuarto. El Barça hace más de ochenta puntos por partido con facilidad. El pasado viernes, sin ir más lejos, en un partido malo de los catalanes, después de estar más de cinco minutos sin anotar una canasta en el inicio del partido, hicieron setenta y nueve puntos. Si Unicaja quiere ganar dos partidos más a este Barcelona debe sumar más de veinte puntos por cuarto. Y para ello, aunque resulte una paradoja, los malagueños necesitan defender a su mejor nivel. La defensa de Unicaja debe incomodar a los jugadores del Barcelona. Si ellos están cómodos apenas cometen errores y son muy fiables. La defensa debe ser muy agresiva al hombre con balón, buscando esa incomodidad y que no tengan opciones de anotar fácil. Además, no pueden cometer errores porque los catalanes no perdonan y castigan cada error defensivo con canasta. Esa defensa es la que le permite correr y jugar en llegada al Unicaja. Ese juego de ritmo alto es lo que más temen todos sus rivales y lo que trae como loco al entrenador del Barcelona porque sabe que su equipo es mucho más fuerte defendiendo cinco contra cinco y porque tiene claro que Unicaja jugando al contraataque puede ser uno de los mejores equipos de Europa. Esa defensa malagueña es muy coral, es claramente un trabajo de equipo. Nadie se puede equivocar en las ayudas defensivas si pretendes presionar muy fuerte al hombre con balón. Pero no se puede escribir de la defensa de Unicaja sin destacar a Ejim. La serie que está haciendo el canadiense en defensa es para ser nombrado claramente el mejor jugador defensivo de la temporada. Su despliegue físico, cómo está secando a Mirotic, y el nivel de sus ayudas son casi de perfección. A esto súmale cómo está dominando el rebote en los dos aros, porque su trabajo en el rebote ofensivo también es brutal. Tampoco puedo dejar de hablar del nivel arbitral. Está siendo lo peor de las dos series semifinales. Lo de los dos partidos de Barcelona es increíble. No quiero entrar en la honestidad de estos seis señores que no conozco de nada. Pero es evidente que ninguno de los seis ha demostrado estar a la altura del partido que les tocó dirigir. Y no pensemos que son caseros y que esto se tornará a nuestro favor en los dos partidos que se van a disputar en Málaga. Aquí volverá a pasar lo mismo puesto que lo peor de la competición está siendo el arbitraje. Lo que se demostró el viernes es que ese aspecto del juego, el arbitraje, no influirá en el resultado si Unicaja vuelve a ofrecer su nivel de juego habitual. Será capaz de hacerlo a pesar de tantas decisiones en las que el error arbitral nunca les favorece a ellos. Y es que ganarle a este play off al Barcelona ha dejado de ser un sueño para el Unicaja, es una realidad que tampoco está tan lejos.