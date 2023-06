Algunos se preguntan con frecuencia para qué sirve escribir. Una utilidad: para que te llame Ayuso a su Gobierno y una vez ahí te llame Feijóo para sus listas electorales. Marta Rivera de la Cruz será la número dos al Congreso por Madrid del PP, lista que encabezará el propio Feijóo. Mientras sus varones pactan con la ultraderecha él ficha a una centrista, como la definió ayer Borja Sémper. Una ex de Ciudadanos, partido que va dejando excrecencias, pero también gente valiosa descolgada. Rivera de la Cruz estaba en la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y le sonó el celular. Ayuso le dijo: mira el móvil, cógelo. De todo esto no solo sacamos la enseñanza de que escribir puede proporcionar réditos y un porvenir y hasta un escaño. También que qué importante a veces es coger el teléfono. No sabemos si Marta Rivera de la Cruz tenía fichado en los contactos a Feijóo o si le salió un número desconocido. Así es la vida: una llamada te la cambia. Si coges. La vida, los planes y el futuro. A veces llamas a alguien, no lo coge e inmediatamente te manda un whatsapp. Son esa clase de amigos que no creen que vayas a darles un cargo. Feijóo lanza el mensaje de que en el PP cabe todo el mundo pero hay un mundo de gente desesperada porque los llame y no los llama. A Cayetana Álvarez de Toledo también la ha llamado. A este hombre se le va el día con el telefonito. Igual las sienta juntas en el Congreso. Una centrista liberal y una conservadora fetén. Con inquietudes literarias ambas. De lo que viene siendo ambición andan más desiguales. El líder del PP está haciendo un grupo parlamentario a su medida, dicen los cronistas que saben de la cosa. No, si te parece la hace a la mía, dan ganas de responder. El poder es cambiar la vida de la gente con una llamada. Luego, lo de tener el BOE, el CIS y el Presupuesto ya es más secundario. Aunque con eso puedes también joder a la gente. O mejorar su existencia, eso ya según la pericia, e intenciones, del gobernante. El fichaje de Marta Rivera no es en clave orgánica y sí proporciona salseo político. No será, o eso esperamos, el único golpe de efecto que den los partidos aunque en esta ocasión, Sánchez ha preferido colocar a sus fieles (no, si te parece coloca a los infieles) antes que experimentar. Tal vez con lo de Pepu Hernández para la alcaldía de Madrid ya tuvo bastante. Sumar también está fichando, al embajador ante la ONU, por ejemplo, pero ahí son más de vetar, que es como un fichaje inverso. Irene Montero sueña con una llamada pero Yolanda Díaz hace como que no tiene su teléfono. Tal vez Montero se dedique a escribir por ver si cambia su suerte. Se la toman a chirigota. No la quieren ni de comparsa.