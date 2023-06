Echar a Sánchez

Los que ya tenemos cierta edad podemos recordar el hostigamiento y el intento de destrucción personal al que fue sometido Felipe González en sus últimos años como presidente del Gobierno. No me refiero a la lógica crítica producto del ejercicio de un cargo así como a la existencia de una oposición política que controle y fiscalice a un Gobierno. Hablo del insulto, de la mentira, de la exageración y de la creación de un mundo paralelo alrededor de su figura que, sencillamente, no existió. A sus años de gobierno un grupo de periodistas y malos políticos resabiados les llamaron el felipismo, tratando de hacer una analogía con los cuarenta años de dictadura del régimen franquista a los que con acierto se llamó el franquismo, obviándose el detalle de que Felipe González fue elegido democráticamente por los españoles mientras que al golpista Franco lo auparon al poder un golpe de Estado, una guerra civil y una cruel represión plagada de asesinatos.

Según se supo con posterioridad, después de las elecciones de 1993 en las que el PSOE volvió a ganar contra todo pronóstico, el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, inició una serie de reuniones discretas con los directores de los principales medios de comunicación españoles a las que también acudieron periodistas especializados en crónica política parlamentaria. La idea que se puso encima de la mesa fue muy simple. A pesar de los intentos del Partido Popular por acabar con Felipe González utilizando la mentira y el odio el PSOE había vuelto a vencer. Sonaron las alarmas. Con unas predicciones económicas más que buenas existía la posibilidad cierta de que el PSOE gobernase la década de los 90 en su totalidad. Cascos y los directores de periódicos acordaron llevar al límite la democracia española para conseguir derrotar a Felipe González. Se inauguró la crispación política continua y sin fin a cargo del Partido Popular. Por otro lado, los periódicos intervinientes en este contubernio debían publicar todos los días algún escándalo nuevo sin importar que no se ajustara a la verdad. Este grupo político-periodístico fue bautizado como el sindicato del crimen. Esta breve explicación de lo sucedido no me la he inventado yo. Tampoco es una apreciación personal de lo que sucedió. Fue uno de sus protagonistas, Luis María Anson, entonces director del periódico ABC, el que contó, tiempo después, en que consistió aquel acuerdo y lo que se hizo para conseguir la derrota del PSOE en la elecciones generales de 1996. A esta trama, y esto sí que es una apreciación mía, yo lo llamo corrupción total. No debe sorprender mi calificativo. Lo que no sabíamos en 1996 es que al poco de llegar al poder los principales dirigentes que rodeaban a José María Aznar empezaron a robar a manos llenas: Rato, el propio Cascos, Jaume Matas. El 80% de los ministros de Aznar terminaron en los tribunales. Como sin duda habrá adivinado el lector avezado, las similitudes con Pedro Sánchez son evidentes. La derecha española ha vuelto a centrar en la persona del presidente del Gobierno toda su ira, frustración y resentimiento. Desde el mismo principio de la llegada de Sánchez a la Moncloa se inició una campaña de inquina sobre una supuesta apropiación del Gobierno de manera ilegítima gracias a una jugarreta antidemocrática del PSOE y un grupo de partidos políticos. Que yo sepa las mociones de censura están reconocidas por la Constitución Española y el resultado de la que convirtió a Pedro Sánchez en presidente fue motivada por una votación libre entre los miembros que forman el Congreso de los Diputados dado el hartazgo que existía por la corrupción total y absoluta en la que estaba instalado el Gobierno de Mariano Rajoy. Se podrá decir que lo que digo es algo sabido. De perogrullo vamos. Sin embargo hace unos días leí un artículo de un catedrático de Derecho de una universidad pública que afirmaba que la sentencia que motivó la moción de censura fue «una sentencia fraudulenta» y que la moción de censura posterior fue «un fraude a gran escala». Es decir, el trumpismo instalado en la universidad pública. Qué horror. Durante las próximas semanas el Partido Popular no va a hablar de economía, ni del salario mínimo interprofesional, ni de la subida de las pensiones. Tampoco de la proyección internacional de España, del papel preponderante de nuestro país en la Unión Europea o del crecimiento del PIB mes a mes a pesar de los cenizos que auguraban un descalabro económico para España. ¿La reunión de la OTAN en Madrid? ¿Y dice que vino Joe Biden? No recuerdan. De lo que sí hablará el Partido Popular y sus defensores mediáticos es de EhBildu, de ETA y de la gran estafa que supuso que el PSOE gobierne. Cualquier cosa que impida que la izquierda siga gobernando. A finales de año, gracias a la reforma laboral y a una economía bien dirigida por Nadia Calviño, España llegará a los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Como en 1993 con Felipe González, hay que echar a Pedro Sánchez al precio que sea.