Y colorín colorado, este cuento se ha acabado

La primera acepción de la palabra cuento según la RAE es «narración breve de ficción». La tercera habla de «relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención». Después habla de los cuentos infantiles que todos conocemos, y sí, esta temporada de Unicaja ha sido de cuento. Si el 6 de agosto, cuando el equipo comenzaba a rodar nos hubieran hablado de este final, nos parecería un claro relato de ficción, vamos un cuento de los de toda la vida. De algo inventado para darle una vida extra a un proyecto tocado de muerte por las temporadas anteriores.

Como todo cuento necesita ese punto de tragedia que tienen todos los clásicos, donde es imposible que todo salga perfecto porque si no, no hay moraleja. Y en ese momento se produjo el «tropiezo» de la Basketball Champions League. Y como todos los cuentos tiene que terminar bien, ahí aparece ese cierre espectacular al final del último partido en el Martín Carpena que ponía la piel de gallina hasta viéndolo en la Televisión y con ese hermanamiento de afición y jugadores en Le Grand Café Centro este pasado miércoles.

Es el final de un cuento que llevado al más moderno formato de series de TV cierra su primera temporada y se da un pequeño descanso antes de comenzar una segunda temporada para continuar desarrollando sus tramas.

El Unicaja cierra una temporada imposible de repetir. Lo vivido este año es irrepetible, no en lo estrictamente deportivo, pero sí en lo social. En lo deportivo será muy difícil volver a ser campeón de la Copa del Rey, 3º en la Liga ACB y 4º en la competición europea, pero en lo social será imposible vivir otra vez ese camino de reencuentro entre un equipo que necesitaba a su afición y una afición que estaba deseando que su equipo le dijera cualquier cosa para volver a volcarse con él, para volver a enamorarse otra vez.

Ese camino de reencuentro, de perdón, de reconocimiento, de vuelta a unos valores suele durar años y a veces no se consigue nunca. En Málaga ha sido en una temporada y han sobrado incluso algunos meses. Ese éxito es de todos, desde el presidente Antonio Jesús López Nieto hasta el último aficionado del último lugar de Málaga que ha vuelto a enamorarse del equipo. Y esto, más allá de los resultados, es lo más importante y lo que no puede volver a romperse porque en esa unión esta la fuerza de un equipo que no puede competir económicamente con Real Madrid o Barça, pero que sí puede hacerlo en sentimiento de pertenencia, en lucha y en defensa de unos valores únicos.

Es el momento de disfrutar, de presumir con la camiseta de tu equipo, de contar a todos los amigos y conocidos lo vivido esta temporada y de no olvidar que después de temporadas como esta hubo equipos como el Tenerife o el Gran Canaria que consiguieron crear su propia «dinastía» de éxito y otros como el Manresa de la pasada temporada que volvieron a caer. A los aficionados les toca ahora disfrutar y a los de los despachos echar humo para cerrar la próxima temporada con el mejor equipo posible para ganar o al menos mantener esa comunión con la grada que tanto ha hecho disfrutar a club y afición este año.

La planificación va muy avanzada y sólo falta confirmar la renovación de Will Thomas para cerrar al 100% la misma plantilla para el curso que viene. Se lo merecen todos por el año que han hecho y por el grupo que han formado más allá de la pista, pero a mí me parece peligroso. Creo que todos los grupos, hasta los muy ganadores, necesitan refrescarse, pero eso queda para otro día que hoy toca celebrar.

Enhorabuena Unicaja y enhorabuena afición por escribir entre todos este cuento tan bonito.